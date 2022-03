Steam Deck : Gabe Newell en personne vient livrer les premiers exemplaires

Depuis quelques jours, des internautes sur Reddit affirmaient avoir reçu la visite de Gabe Newell en personne, venu leur livrer leur Steam Deck, l'hybride PC/console portable tant attendu. Et non, ce n'était pas une hallucination collective, le patron de Valve s'est rendu chez certains chanceux et le tout a été immortalisé en vidéo :

Avec son large gabarit et sa grosse barbe blanche, Gabe Newell a tout du vrai Père Noël, apportant un Steam Deck dédicacé aux premiers acheteurs et discutant évidemment un moment avec tout le monde, notamment de Final Fantasy XIV, son addiction du moment (comme de nombreux joueurs, et ça tombe bien, le MMO tourne visiblement comme un charme sur le Steam Deck). Une vidéo pour le moins insolite et amusante, à découvrir ci-dessus. Chose encore plus improbable, après avoir aperçu Gabe Newell apporter un Steam Deck à son voisin, un fan l'a reconnu et l'a salué, le patron de Valve lui a alors offert une console, alors qu'il n'avait rien réservé ! Un vrai Père Noël. D'autres ne reconnaissent pas immédiatement Gabe Newell (pas si évident avec un masque), le prenant pour le livreur, métier qu'il a exercé il y a fort longtemps chez Western Union d'ailleurs.

Comme il l'explique lui-même, Gabe Newell voulait marquer le coup, quittant d'ailleurs la Nouvelle-Zélande où il réside pour distribuer des consoles à Seattle, non loin du siège de Valve. Le Steam Deck est un énorme pari pour le constructeur, mais le succès est déjà au rendez-vous, le constructeur a du mal à suivre la demande. Vous pouvez déjà retrouver des accessoires de protection sur Amazon.

