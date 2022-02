Steam Deck : l'hybride entre PC et console portable comparé à d'autres machines

Le Steam Deck, hybride entre une console et un PC portable conçu par Valve, arrivera officiellement à la fin du mois chez les premiers acheteurs. Mais le constructeur a évidemment envoyé quelques exemplaires de tests à des journalistes et influenceurs. Cary Golomb est l'un d'eux et il partage quelques photos intéressantes.

Le vidéaste a en effet comparé en images le Steam Deck à d'autres consoles portables de sa collection. Tout y passe : PSP, PSVita, Lynx, Famicom portable, PC-Engine GT, Nintendo Switch OLED, GameGear, Game Boy Advance, GBA SP, GamePad de Wii U, N-Gage, GPD Win 3, Aya Neo Next... et à chaque fois, c'est le Steam Deck qui est la machine la plus grosse. Clairement, le terme « portable » n'est pas appliqué au pied de la lettre, la console sera bien transportable, mais pas dans ses poches, qu'importe leurs tailles. Vous pouvez retrouver toutes les photos dans le thread de Cary Golomb ci-dessous ou via notre galerie sur la seconde page.

En attendant l'arrivée des premiers exemplaires du Steam Deck, nous devrions avoir d'autres informations intéressantes dans les semaines à venir. Vous pouvez retrouver des jeux Steam chez Gamesplanet.