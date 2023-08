Legion Go : une fuite montre que la console portable de Lenovo peut faire mal à la concurrence !

Le leak a eu lieu par nos confrères de Windows Central, ces derniers ont pu mettre la main sur les caractéristiques de la Legion Go, la prochaine console PC portable du constructeur chinois Lenovo. Le moins que nous puissions en dire, c'est que la machine a autant de chances de nous impressionner qu'elle en a de nous décevoir.

Pour ceux qui seraient passés à côté, Lenovo souhaite concurrencer la ROG Ally sur son propre terrain : celle des consoles PC gaming portables, comprenez par là des machines pour "jouer à tout" surpuissantes pouvant être utilisées aussi bien à domicile qu'en déplacement. La firme chinoise devra cependant être force de proposition pour tenter d'arracher des mains une ROG Ally qui a su en très peu de temps s'imposer comme la référence en la matière.

Brisons le suspens ! A la vue de ses spécificités, la Lenovo Legion Go semble avoir été réalisé dans un seul et unique but : enterrer la concurrence !

Processeur : Jusqu'à ADM Ryzen Z1 Extreme ;

Ecran tactile : LCD IPS 8,8 pouces (2560x1600) , 16:10, ( 144 Hz / 500 nits / 97% DCI-P3) ;

, 16:10, ( / 500 nits / 97% DCI-P3) ; Mémoire : 16 GB 7500 Mhz LPDDR5X ;

LPDDR5X ; Stockage : 256 GB / 512 GB / 1TB NVMe M2 2242 ;

/ 512 GB / Batterie de la console : 49,2Wh | 2 cellules ;

| 2 cellules ; Batterie des contrôleurs : 900mAH ;

Batterie des contrôleurs : 900mAH ; Chargeur : 65w (USB Type-C) ;

Connectivité : 1x Wi-Fi 6E, 1x Bluetooth 5.2 ;

Ports : Prise jack 3.5mm, 2x port USB 4.0 Type C (Display Port 1.4, Power Delivery 3.0), 1x lecteur micro-SD ;

(Display Port 1.4, Power Delivery 3.0), 1x lecteur micro-SD ; Contrôleur : Joystick à effet de hall, retours haptique HD , 1x gyroscope, 1x roulette de souris, 1 capteur de souris ;



, 1x gyroscope, Audio : 2x haut-parleurs 2w, 2x microphone ;

Système d'exploitation : Windows 11 Home ;

; Poids : Sans les manettes : 640g, avec les manettes : 854g ;

Dimensions : Sans les manettes : 210mm x 131mm x 20mm ;

Avec les manettes : 299mm x 131mm x 41mm ; Divers : Couleur Shadow Black

3 mois de Xbox Game Pass Ultimate inclus ; Prix : 799 € ;

; Disponibilité : Octobre 2023 ?

Puissance





Première chose qui interpelle, la console serait proposée en plusieurs déclinaisons, aussi bien au niveau de la puissance qu'au niveau du stockage. Ainsi, le processeur pourra être, dans une de ces déclinaisons, le même que celui qui équipe la ROG Ally : le Z1 Extreme. Si nous sommes rassurés sur le fait que la console puisse égaler celle d'Asus, l'écran 2K inquiète. En effet, le choix d'une telle définition risque d'être énergivore, aussi bien en termes de performances que d'autonomie.

Rappelez-vous, s'il faut déjà effectuer quelques concessions graphiques sur la console PC portable d'Asus – ex : descendre en 720p - pour atteindre les 60 FPS, nous imaginons mal le prochain Starfield s'afficher en 2K 30 FPS natif sur la console de Lenovo. A l'instar des casques de réalité virtuelle, plus la définition augmente, plus la consommation augmente, et plus la définition augmente, plus la puissance DEVRAIT augmenter ! Ce n'est pas le cas ici puisque nous restons sur la même puce que la ROG Ally, qui a déjà du mal, sur les jeux les plus gourmands, à tenir les 60 FPS en 1080p.

D'ailleurs, s'il est possible de jouer en 720p sur la console d'Asus de manière agréable (dû à la qualité et à la petitesse de l'écran), nous imaginons mal le rendu que cela pourrait donner sur un écran approchant les 9 pouces. L'upscaling (ou FSR) peut certes faire illusion, mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Chose appréciable, le taux de rafraîchissement peut monter automatiquement (VRR) jusqu'à 144 Hz (contre 120 Hz pour la ROG Ally), ce qui permet à la console de produire ce dont elle a besoin quand elle en a besoin, un bon point pour l'autonomie.

En parlant de cette dernière, la machine possède une batterie approchant les 50wh, c'est déjà 23 % de différence par rapport à la console d'Asus, ce qui permettrait, en mode turbo, de tenir les 1 h 20 d'autonomie. Au niveau de la RAM, nous restons sur du 16 Go, mais à une fréquence légèrement plus élevée que celle de la ROG Ally puisque la console atteint les 7 500 MHz, là où Asus atteint les 6 400 MHz.

Connectivité





Nous le savions déjà, mais encore faut-il le rappeler : le port micro SD est situé en bas de la machine, loin des points de chauffe. La console possède également deux ports USB-C strictement similaires, ce qui n'obligera pas le joueur à s'enquérir d'un hub pour vouloir brancher un écran (ou tout autre dispositif).

Au niveau des contrôleurs, la firme nous promet des retours haptiques HD, espérons qu'ils soient plus convaincants que ceux provenant de la ROG Ally, qui se contentent du strict minimum. Plus important tout de même, les joysticks sont magnétiques (effet de hall), ce qui signifie que vous n'aurez pas de problème de drifts ou de zones mortes. Détail important, les contrôleurs étant dissociables de la machine, vous pourrez les remplacer en cas de problèmes. Point surprenant, un capteur de souris et une molette sont de la partie, probablement en vue d'être utilisés dans un éventuel RTS. Enfin, concernant le gyroscope, bien que la machine en soit équipée, rien ne dit que les contrôleurs en soient également pourvus.

Verdict

La Legion Go est clairement la ROG Ally-Killer que nous redoutions tant. Lenovo semble clairement s'être amusé à répertorier les défauts de la console d'Asus pour parfaire la sienne : un port Micro SD qui ne grille pas, une autonomie un poil meilleure, un écran plus grand, un taux de rafraîchissement plus conséquent, la capacité d'obtenir 1 To de stockage d'entrée de jeu, la possibilité de jouer à 2 via des contrôleurs détachables, la possibilité de s'adonner (grâce au capteur et à la molette d'une souris embarquée) à des genres de jeux que nous n'aurions jamais imaginé jouer dessus (RTS), le tout proposé à un prix compétitif de 799 €.

Toutefois, gardons une certaine réserve. Il faudra l'avoir en main et la tester plusieurs semaines (voire quelques mois) pour savoir si elle tient ses promesses. Son écran 2K peut certes impressionner, mais si peu de jeux 3D peuvent nativement tourner dessus ou si l'image s'avère floue une fois le jeu basculé en 720p, la console pourrait perdre beaucoup de son intérêt.

Outre la puissance, il faudra également vérifier que la console possède une ventilation aussi silencieuse que performante. Enfin, sûrement le point noir de la machine, celle-ci sera très lourde, plus lourde qu'une ROG Ally sans les manettes et jusqu'à 3x plus lourde qu'une Nintendo Switch ! Comme toujours, il faudra voir si le poids est bien réparti et si cela n'entraine pas quelques désagréments sur la durée. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de mettre les mains dessus et vous livrer nos premières impressions.