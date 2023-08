Starfield : pas de critiques sur les graphismes, la dernière vidéo est en live action

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de mettre les mains sur Starfied, le prochain jeu de rôle et d'aventure de Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout). Un titre qui nous emmènera dans l'espace pour explorer des centaines de planètes, et le voyage commence dès maintenant avec une nouvelle bande-annonce :

Starfield était présent à l'Opening Night Live de la gamescom 2023 avec une nouvelle vidéo, en live-action cette fois, et accompagnée d'une reprise du titre culte d'Elton John, Rocket Man. Pour cause, notre personnage principal décolle pour l'espace et s'aventure vers l'inconnu, des sensations fortes que pourront vivre les joueurs dans quelques jours, l'attente semble interminable !

La date de sortie de Starfield est fixée au 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 59,99 € sur Amazon.

