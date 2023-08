Starfield : ce magnifique PC que vous ne pourrez jamais avoir

Starfield occupera sans doute pas mal les joueurs sur PC et Xbox Series X|S au début du mois prochain, il s'agira du premier jeu de rôle solo majeur développé par Bethesda depuis Fallout 4. Et cette fois, direction l'espace et le futur pour explorer de nombreuses planètes, même si la plupart seront sans vie.

Quoi qu'il en soit, le lancement de Starfield sera un évènement, et le moddeur modsbyben vient de dévoiler un PC unique, aux couleurs de Constellation, le groupe d'explorateurs qui parcourront la galaxie à la recherche d'artefacts. Un modèle magnifique évidemment réalisé à un seul exemplaire, et en partenariat avec Bethesda et AMD, car pour rappel, le constructeur de CPU et GPU a l'exclusivité du FidelityFX Super Resolution 2 pour Starfield (qui sera donc privé de DLSS pour les utilisateurs de NVIDIA GeForce RTX).

Sur PC, ce sera également le seul moyen de profiter de Starfield à plus de 30 fps, de quoi séduire quelques joueurs qui aiment la fluidité. Vous pouvez précommander le jeu à 62,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet, sa date de sortie est fixée au 6 septembre prochain.

