Starfield : une première mise à jour et enfin des bonnes nouvelles pour les joueurs PC

Starfield est disponible depuis près d'une semaine, et sur ordinateurs, certains joueurs rencontrent des problèmes de performances. Todd Howard, directeur du jeu, leur a gentiment conseillé d'améliorer leur PC, il n'empêche que le titre de Bethesda a quand même des défauts techniques, et surtout un manque de réglages.

Aujourd'hui, Bethesda lance une première mise à jour sur PC et Xbox Series X|S pour Starfield, qui vise à corriger certains soucis, mais le studio dévoile également ses plans pour l'avenir. Une liste courte mais qui devrait ravir les joueurs :

Options de luminosité et de contraste ;

Menu de calibrage HDR ;

Jauge de profondeur de champ (FOV) ;

Support NVIDIA DLSS (PC) ;

Support des moniteurs ultra-large 32:9 (PC) ;

Un bouton Manger pour la nourriture !

Le partenariat avec AMD pour du FidelityFX Super Resolution 2 exclusif ne sera donc que de courte durée, les joueurs avec une carte graphique NVIDIA pourront prochainement profiter du DLSS, qui améliore les performances. Bethesda annonce au passage travailler avec AMD, Intel et NVIDIA pour chacune des mises à jour de Starfield, afin de s'assurer de la stabilité et des performances. Le studio en profite pour évoquer les mods de manière plus officielle : même son de cloche que tout récemment, l'outil Creations arrivera sur toutes les plateformes (PC et Xbox Series X|S) en début d'année prochaine. Enfin, voici le changelog du jour :

Mise à jour 1.7.29 - Correctifs et améliorations Performance et stabilité (Xbox Series X|S) Amélioration de la stabilité des installations.

Diverses améliorations de stabilité et de performance afin de réduire le nombre de crashs et améliorer le taux de rafraîchissement. Quêtes Toute chose a un prix : résolution d'un problème qui faisait que l'activité du joueur pouvait aboutir à un blocage de la quête.

Dans l'inconnu : résolution d'un problème qui pouvait empêcher la quête d'apparaître après avoir fini le jeu.

Les ombres de Néon : résolution d'un problème qui faisait que l'activité du joueur pouvait aboutir à un blocage de la quête.

Vous pouvez retrouver Starfield à 62,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Starfield : Constellation rime avec Déception