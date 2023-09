Starfield rame ? Todd Howard vous conseille d'« améliorer votre PC »

Disponible officiellement depuis la semaine dernière, Starfield a déjà accueilli des millions de joueurs sur PC et Xbox Series X|S. Le jeu de rôle dans l'espace de Bethesda a pas mal de qualité, mais aussi des défauts, notamment des bugs mais aussi des crashs et des freezes sur ordinateurs.

Lors d'une interview avec Bloomberg Technology, le journaliste Ed Ludlow a demandé à Todd Howard, directeur de Starfield, « pourquoi il n'a pas optimisé son jeu pour PC ? ». Et la réponse est plutôt cinglante :

Euh... nous l'avons fait. Il tourne bien. C'est un jeu PC de nouvelle génération, nous avons vraiment poussé la technologie, alors peut-être que vous devriez améliorer votre PC pour ce jeu.

Pourtant, nombreux sont les joueurs à avoir un ordinateur récent, répondant parfaitement aux configurations recommandées par Bethesda et qui souffrent de problèmes d'optimisation, qu'une mise à jour pourrait corriger cela dit (des mods amateurs s'en sont déjà chargés). Et évoquer « un jeu nouvelle génération » alors que, justement, les principales critiques concernent des mécaniques et animations datées, il n'y avait que Todd Howard pour oser la sortir !

Il convient quand même de rappeler que rares sont les jeux vidéo, même AAA, à être parfaitement optimisés pour tous les PC, tant les configurations sont différentes pour chaque utilisateur. Vous pouvez retrouver Starfield à 62,99 € sur Gamesplanet.

