Starfield : Todd Howard dévoile quelques informations sur le jeu

Même si Bethesda a dévoilé Starfied il y a maintenant plus de deux ans, lors de sa conférence à l'E3 2018, le titre reste encore bien mystérieux. Pourtant, Todd Howard a dévoilé quelques informations intéressantes sur Starfield lors d'un entretien dans le cadre de la Develop:Brighton Conference.

Starfield sera donc bien un jeu solo, sans aspect multijoueur et qui se basera sur un level design réalisé grâce à la génération procédurale, un outil permettant de créer une vaste carte, qui sera identique pour tous les joueurs, mais avec une taille bien plus grande que les jeux du même genre. Une technologie que nous retrouverons également dans The Elder Scrolls VI. Graphiquement, le Creation Engine (créé pour Skyrim à l'origine, jusqu'à Fallout 76 plus récemment) aura droit à une impressionnante évolution d'après Todd Howard, qui compare l'amélioration au passage de Morrowind à Oblivion, avec l'accent mis sur le rendu, l'animation, l'intelligence artificielle et le pathfinding, ainsi que sur la génération procédurale donc. Les PNJ de Starfield auront, d'après le directeur, un grand rôle à jouer dans ses prochaines productions, avec des villes plus grandes. Il faut donc du monde pour développer tout ça, les studios de Bethesda à Dallas, dans le Maryland et à Montréal travaillent sur Starfield, avec au total quatre à cinq fois plus de monde que sur Skyrim ou Fallout 4. Le studio d'Austin développe quant à lui le contenu post-lancement de Fallout 76.

Todd Howard ne veut cependant pas en dire trop sur la date de sortie de Starfield, pour éviter l'effet Cyberpunk 2077 (officialisé en 2012, puis représenté en 2018 et plusieurs fois repoussé), et de toute façon, les joueurs vont devoir attendre un long moment, comme il l'avait déjà expliqué après l'annonce de Starfield. Cependant, ils peuvent s'attendre à une compatibilité avec les mods, mais surtout, Starfield sera disponible dès le jour du lancement dans le Xbox Game Pass, comme The Elder Scrolls VI par la suite, grâce au rachat de Bethesda par Microsoft. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner à 29,99 € pour trois mois.

Lire aussi : RUMEUR sur Starfield : des images du jeu de Bethesda en fuite