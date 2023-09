Starfield : encore de belles promesses de Todd Howard

Personnellemen je trouve cela complètement dingue de sortir un jeu et ensuite de dire aux nerds " mettez les mains dans le cambouis pour finir notre jeu". C’est hallucinant ! Et si Nintendo faisait de même pour Zelda ? Ou Sony pour God of war ?! Allons, tout ceci n’est pas Serieux. Starfield est un jeu bancal, et c’est aux développeurs de redresser la barre.