MISE À JOUR Xbox Series X : la résolution de l'interface et des menus va enfin être améliorée

Pour plus de simplicité, Microsoft a décidé de proposer une interface commune sur les Xbox One et Xbox Series X|S. Cela s'accompagnait cependant de quelques limitations, comme le fait que les menus étaient affichés en 1080p au maximum sur Xbox Series X, un format devant être étiré sur les écrans à la résolution supérieure.

Bonne nouvelle, la netteté va enfin être améliorée grâce à une future mise à jour. Les membres du programme Alpha Skip-Ahead peuvent d'ores et déjà télécharger un firmware XB_FLT_21092200.2168.210813-2200 pour profiter d'une « interface utilisateur à résolution accrue » pour l'accueil, le Guide et d'autres menus du genre. La résolution native est décrite comme « plus élevée », mais il n'est pas dit qu'elle atteigne pour autant la 4K.

Avec la mise à jour d'aujourd'hui, les membres du programme Alpha Skip-Ahead possédant une console Xbox Series X connectée à un écran 4K peuvent commencer à utiliser une interface utilisateur à résolution accrue. Ce changement signifie que l'écran d'accueil, le Guide et d'autres zones de l'interface utilisateur seront affichés dans une résolution native plus élevée pour une netteté et une lisibilité du texte accrues.

Cette innovation technique devrait être accessible au grand public dans le cadre d'une future mise à jour.