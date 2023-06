Starfield sera bloqué à 30 fps sur Xbox Series X et S

Encore une raison de jouer sur PC :



On a le privilège de faire nos compromis d'upscale et de graphismes VS les images/s. Et en plus en fonction des circonstances de jeux (perso ayant un écran 100hz je vise plus ou moins 50hz en solo et 100 hz en pvp)



Ils pourraient au moins faire l'effort d'un mode perf avec graphisme reduit...