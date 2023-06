Starfield : 900 planètes seront sans vie

@AresAhtDéjà, merci pour le côté insultant de tes propos, c'est toujours agréable.Maintenant, il s'agit d'un jeu vidéo, une oeuvre de fiction, qui prend plus ou moins de liberté par rapport à la réalité rapport de son contexte. Ce qui est le cas de Starfied dans la construction de son univers (sans quoi le jeu n'existerait simplement pas). Et m'est avis que son interaction - la base d'un jeu vidéo donc - serait bien plus intéressante côté exploration avec des mondes comportant des traces de vie passée ou présente. Car bon, si c'est pour crafter bêtement des ressources sur 90% de la carte, bof, bof.Pour ce qui est de la réalité de l'univers visible, nous ne disposons pas des données nécessaires pour faire des affirmations sur le taux d'apparition de la vie, loin de là même. De fait, le seul exemple de vie que nous avons à l'heure actuelle est celle de la Terre. Ce qui, jusqu'à nouvel ordre, peut aussi bien faire de cette occurrence une constante qu'une singularité dans l'univers.Et ce que je pointe dans le cas de Starfield, c'est le manque de clarté sur ce que représentent ces 10% dans le jeu (plus que le pourcentage en lui-même), car entre des mondes peuplés de vies et des mondes stériles, il y a un monde de possibilités justement (vie microbienne, complexe, végétale, animale, balbutiante, sur le déclin, disparue, etc.). Or, nous ne savons pas si ces possibilités seront présentes, et si oui, si elles font parties de ces 10% de planètes avec de la vie ou non. Au moins avec Starfield, les réponses ne seront plus si longues à venir.Je te laisse là-dessus, bonne journée et gros poutou.