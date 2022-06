Starfield : enfin du gameplay, les folles possibilités d'action et de personnalisation dévoilées, plus de 1 000 planètes à explorer !

Starfield fait partie des jeux les plus attendus du moment, et nous ne savions pourtant pas grand-chose de lui. Après une cinématique aguicheuse et quelques vidéos sur le développement jonchées de concept arts, il est venu le temps d'en découvrir davantage dans le cadre du Xbox & Bethesda Games Showcase de ce soir.

Pendant près d'une dizaine de minutes, nous avons pu découvrir un tas d'extraits de gameplay du projet, exactement ce que voulaient les curieux depuis des années. Exploration à la première ou à la troisième personne, récolte de ressources, planète mystérieuse, visite de la luxuriante New Atlantis, créatures fantastiques, outil de personnalisation du héros en choisissant un passé qui influera sur nos compétences et des traits de personnalité, aperçu de l'arbre de compétences, système de craft, possibilité de créer son propre vaisseau et de gérer une base (et de choisir l'équipe qui les occupent), batailles spatiales... Tout y passe. Todd Howard a conclu avec une belle surprise : à l'instar d'un No Man's Sky, mais dans une moindre mesure, les astres seront entièrement visitables, ce qui fait que nous aurons plus de 1 000 planètes à explorer dans leur entièreté, sans limite de point d'atterrissage ou autre !

Récemment reporté à 2023, Starfield n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être disponible avant le mois de juin sur PC et Xbox Series X|S.

