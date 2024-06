Funko Fusion : enfin du gameplay pour le jeu d'action, c'est... un peu mou

Source: Funko via IGN

Funko a eu la curieuse idée de lancer la production d'un jeu vidéo avec ses célèbres petites figurines Pop!, à la tête disproportionnée. Un titre développé par 10:10 Games et qui sortira à la rentrée sur ordinateurs et consoles. Mais, à l'occasion de l'IGN Live 2024, nous avons enfin découvert du gameplay :

Funko Fusion sera donc bien un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, avec un tas de personnages à incarner. La vidéo de gameplay a de quoi rappeler les jeux vidéo LEGO, avec des combats au corps-à-corps, de petites énigmes basées sur l'exploration de l'environnement et surtout pas mal de phases de tir pour éliminer ses ennemis. Bon, en vidéo, le gameplay manque quand même de sensations, il faudra voir le rendu manette en mains, mais au moins, les franchises seront nombreuses. La bande-annonce met en avant des séquences issues de Jurassic World, Les Maîtres de l'Univers, Chucky, Battlestar Galactica, The Thing ou encore Retour vers le futur.

La date de sortie de Funko Fusion est fixée au 13 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.