Funko Fusion : la date de sortie dévoilée en vidéo, un futur jeu incontournable pour les fans de pop culture ?

Il y a près de deux ans, Funko, fabricant des fameuses figurines Pop! issues de la culture populaire, annonçait un jeu vidéo d'action et d'aventure, développé par 10:10 Games. Funko Fusion avait déjà eu droit à une bande-annonce présentant les nombreuses licences qu'il utilisera, mais les studios sont de retour aujourd'hui avec de bonnes nouvelles.

La date de sortie de Funko Fusion est fixée au 14 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, comme dévoilé dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus. Le jeu d'action et d'aventure permettra à quatre joueurs de se lancer dans une aventure folle en coopération, en incarnant plus de 60 personnages issus d'une vingtaine de franchises de films et séries NBCUniversal comme Retour vers le futur, Battlestar Galactica, Chucky, Five Nights at Freddy's, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Invincible, Les Dents de la mer, Jurassic World, K 2000, Les Maîtres de l'univers, M3GAN, La Momie, Nope, Scott Pilgrim, The Thing ou encore Umbrella Academy.

Funko Fusion rappelle déjà les jeux vidéo LEGO de TT Games, avec un ton quand même adulte, notamment grâce à ses licences horrifiques. En attendant la sortie du jeu à la rentrée, vous pouvez retrouver un tas de figurines Funko sur Amazon, Cdiscount et Fnac.