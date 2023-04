Funko Fusion : teaser, images, infos et report pour le jeu d'action et d'aventure

L'été dernier, Funko annonçait un nouveau jeu vidéo à l'occasion de la San Diego Comic-Con, un titre d'action et de plateforme à gros budget et grandes ambitions, développé par 10:10 Games. Le jeu s'est fait discret depuis cette annonce, mais les studios sont de retour aujourd'hui avec un premier teaser :

Funko Fusion, c'est son nom, sera un jeu d'action, de plateforme et d'aventure avec les figurines à grosses têtes issues de franchises cultes comme Jurassic World, Retour vers le Futur, Umbrella Academy, The Thing, Chucky, la poupée de sang, La Momie, Shaun of the Dead, Battlestar Galactica ou encore Les Maîtres de l'Univers. Son développeur, 10:10 Games, a été cofondé par Jon Burton, un ancien de chez TT Games, studio bien connu pour les jeux LEGO, ce qui promet déjà une aventure pleine d'humour.

Nous en savons donc un peu plus sur Funko Fusion grâce à ces informations, la petite bande-annonce ci-dessus et les images sur la seconde page. Le titre est cependant désormais attendu en début d'année 2024 sur PC et consoles, sans plus de précisions sur ces dernières. Espérons que le titre séduise davantage que Gears POP!, qui a vite fermé ses portes. Vous pouvez retrouver un tas de figurines Funko sur Amazon.