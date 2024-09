Funko Fusion : le jeu d'action bourré de pop culture lancé en vidéo

Funko a collaboré avec Universal, Skybound Games et surtout avec le développeur 10:10 Games pour lancer aujourd'hui Funko Fusion, un jeu d'action à la troisième personne avec de nombreuses figurines Pop! issues de la pop culture, que ce soit du côté du cinéma, des séries ou même des jeux vidéo.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de Funko Fusion, le jeu nous emmène dans l'usine Wonder Works pour voyager dans des franchises comme Jurassic World, Les Dents de la mer, Retour vers le futur, The Thing, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Les Maîtres de l'univers, M3GAN, NOPE, Invincible ou encore Mega Man et affronter le terrible Eddy Funko. Histoire de boucler la boucle, Funko lancera ce mois-ci une première vague de figurines Funko Fusion Funko Pop!, basées sur les personnages du jeu vidéo. Dans les boîtes des figurines, les collectionneurs retrouveront même des codes pour débloquer du contenu exclusif dans le jeu vidéo, dont Mecha Freddy et les tenues alternatives Slime Pit He-Man et Battle Damaged M3GAN. Jason Bischoff, vice-président chargé des licences et du développement commercial chez Funko, déclare :

Funko Fusion est le genre de jeu que tout studio rêve de réaliser, mais que peu parviennent à accomplir. C'est amusant, irrévérencieux, absurde et sincère dans sa narration. Nous avons cherché pendant des années les bons partenaires pour ce projet, car il était crucial de bien faire les choses. 10:10 Games nous a impressionnés à chaque étape, et il est temps d'inviter les fans à vivre cette aventure !

Funko Fusion est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu à 49,99 € sur Amazon, aux côtés des figurines Pop! officielles.