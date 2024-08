Funko Fusion : une démo et un héros culte de jeu vidéo confirmé en vidéo

Funk Fusion arrivera dans moins d'un mois sur ordinateurs et consoles. Le jeu d'action et d'aventure de 10:10 Games avec des figurines Pop! permettra d'incarner un tas de personnages issus d'œuvres de la culture populaire comme Retour vers le futur, Battlestar Galactica, FNAF, Invincible, Les Dents de la mer, Jurassic World, Les Maîtres de l'univers, Scott Pilgrim ou encore The Thing.

Mais le monde du jeu vidéo n'a pas été oublié, IGN partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Funko Fusion avec Mega Man. Eh oui, le héros des jeux de Capcom, star de la NES aux côtés de Mario et aujourd'hui toujours très apprécié, sera jouable dans Funko Fusion, avec divers pouvoirs.

La date de sortie de Funko Fusion est fixée au 13 septembre 2024 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Mais, pour les plus impatients, bonne nouvelle, une démo vient d'être lancée sur Steam ! Vous pouvez précommander le jeu à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

