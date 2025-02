Funko Fusion : un « échec commercial et critique total », son développeur licencie sans pincettes

Funko Fusion devait être le jeu d'action et d'aventure ultime pour les amateurs de pop culture, regroupant des dizaines de franchises de films, jeux vidéo et comics. Malheureusement, le titre n'a pas rencontré le succès escompté et c'est son développeur 10:10 Games qui en fait maintenant les frais.

Insider Gaming a d'abord dévoilé les licenciements au sein du studio, mais il publie désormais une enquête après avoir interrogé des développeurs, couverts par l'anonymat. IG affirme que 19 employés sont mis à la porte et plusieurs d'entre eux ont appris la nouvelle à la mi-janvier alors qu'ils étaient en vacances, des congés que la direction les avait encouragés à prendre. Si l'annonce met déjà un coup au moral, ces employés ont été tenus d'assister à des réunions concernant ces licenciements, même en vacances, même à des fuseaux horaires différents s'ils étaient à l'étranger.

À l'origine, 10:10 Games avait assuré que les employés licenciés seraient « pleinement soutenus tout au long de ce processus », ce qui n'est toujours pas le cas. Les employés interrogés parlent davantage du « « strict minimum légal », à savoir des délais de préavis et une indemnité pour les jours fériés non utilisés. D'où les vacances un peu forcées avant l'annonce des licenciements, afin de réduire le montant de cette indemnité au maximum.

Si 10:10 Games licencie, c'est évidemment parce que son premier jeu n'a pas été une réussite. Les sources d'Insider Gaming parlent d'un « échec commercial et critique total », le studio se focalise désormais sur un seul et unique projet, il n'a plus de travail pour toute l'équipe. Si les licenciements ont été « « entièrement basés sur les besoins du prochain projet », IG affirme qu'aucun cadre supérieur ou membre de la direction n'aurait été impacté par les licenciements, bien que les directeurs Paul Flanagan et Arthur Parsons devaient à l'origine assumer l'échec de Funko Fusion.

Contacté par Insider Gaming, 10:10 Games n'a pour l'instant pas commenté sur ces licenciements et les retours des employés. Vous pouvez retrouver Funko Fusion à partir de 17 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.