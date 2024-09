Funko Fusion : les développeurs réagissent aux critiques avec une première grosse mise à jour

10:10 Games a lancé il y a deux semaines maintenant Funko Fusion, un jeu d'action avec les figurines Pop! nous permettant d'explorer de nombreux univers des franchises d'Universal. Malheureusement, le jeu était loin d'être parfait à son lancement, récoltant une moyenne de 54/100 sur Metacritic et de nombreux avis mitigés. Les joueurs ont exprimé leur mécontentement, les développeurs réagissent.

Après plusieurs patchs pour résoudre des bugs et autres problèmes techniques, 10:10 Games lance désormais la première mise à jour majeur de Funko Fusion, dénommée Qualité de Vie #1. Le jeu se veut maintenant plus amusant, avec un accès plus rapide aux Mondes et aux personnages, mais ce n'est pas tout. Voici les nouveautés et changements apportés par cette mise à jour :

Premièrement, les Mondes peuvent désormais être débloqués beaucoup plus rapidement. Les joueurs peuvent accéder à un nouveau Monde après avoir terminé un seul niveau, au lieu de devoir compléter chaque niveau d'un Monde. De plus, en terminant un niveau dans un Monde, tous les personnages de base de ce Monde seront automatiquement débloqués. Il est désormais possible d'utiliser immédiatement n'importe quel personnage débloqué dans n'importe quel niveau, permettant ainsi de mélanger les franchises dès le début. Deuxièmement, pour atteindre l'objectif de rendre l'expérience de jeu la plus agréable possible, le jeu a été revu en intégralité en s'appuyant sur les retours de la communauté. Les combats et le rythme ont été rééquilibrés pour éliminer les frustrations involontaires. Dans cette mise à jour « Qualité de Vie », l'apparition excessive d'ennemis a été réduite, de même que le nombre d'adversaires susceptibles de submerger les joueurs à certains moments du jeu. Les combats doivent rester stimulants, mais jamais frustrants. Par ailleurs, des ajustements ont été apportés pour limiter les retours en arrière inutiles et réduire les risques de blocages.

Funko Fusion est désormais meilleur, mais il reste encore du boulot, les développeurs précisent qu'ils travaillent pour apporter ces ajustements dans le mode coopératif. Disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, Funko Fusion est vendu 49,99 € sur Amazon.