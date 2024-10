Funko Fusion : mode coopératif, DLC gratuits, nouveautés, toutes les annonces de la NYCC

10:10 Games a lancé le mois dernier Funko Fusion, un jeu d'action et d'aventure avec les figurines Pop! d'un tas de franchises d'Universal, mais pas seulement. Le titre n'a malheureusement pas été très bien accueilli par les joueurs, la faute à des soucis techniques qui sont corrigés petit à petit par les développeurs. Mais, à l'occasion de la Comic Con de New York, 10:10 Games évoque l'avenir de Funko Fusion.

Que les joueurs se réjouissent, le mode coopératif en ligne arrivera très bientôt, du moins sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs vont également pouvoir découvrir plusieurs DLC gratuits rajoutant des personnages jouables et des tenues, sans oublier un pack payant avec Bob Ross, le célèbre peintre et animateur TV de PBS. Voici tout ce qu'il faut retenir de ces annonces faites à la NYCC :

Mode Coop en ligne bientôt disponible : le très attendu mode coopératif arrive sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S, en commençant par Jurassic World, suivi de Hot Fuzz peu après.

: le très attendu mode coopératif arrive sur Steam, PS5 et Xbox Series X|S, en commençant par Jurassic World, suivi de Hot Fuzz peu après. DLC gratuit - Pack bonus Jurassic World : en parallèle du lancement du mode coop Jurassic World, les joueurs pourront télécharger gratuitement ce pack bonus DLC, incluant le Dr. Ian Malcolm comme personnage jouable, ainsi qu'une tenue fossile pour le Dilophosaurus.

: en parallèle du lancement du mode coop Jurassic World, les joueurs pourront télécharger gratuitement ce pack bonus DLC, incluant le Dr. Ian Malcolm comme personnage jouable, ainsi qu'une tenue fossile pour le Dilophosaurus. DLC gratuit - Sun Wukong : le Roi Singe espiègle rejoint le roster de Funko Fusion en tant que personnage jouable. Disponible dès maintenant en DLC gratuit ! DLC gratuit - Pack de tenues Retour vers le Futur : quatre nouvelles tenues inspirées des films Retour vers le Futur et Retour vers le Futur II sont désormais disponibles pour Doc Brown et Marty McFly en tant que DLC gratuit.

: quatre nouvelles tenues inspirées des films Retour vers le Futur et Retour vers le Futur II sont désormais disponibles pour Doc Brown et Marty McFly en tant que DLC gratuit. Pack Bob Ross DLC : célébrez la joie de peindre avec le pack Bob Ross, comprenant l'icône de la pop-culture Bob Ross comme personnage jouable et des tenues bonus. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes pour 4,99€. Nouveautés d'Invincible : de nouveaux personnages et tenues Atom Eve (version de base + variante « Alternate Eve »), Rex Splode, et la célèbre tenue bleue d'Invincible seront disponibles le 15/11 dans le DLC Invincible Pack.

: de nouveaux personnages et tenues Atom Eve (version de base + variante « Alternate Eve »), Rex Splode, et la célèbre tenue bleue d'Invincible seront disponibles le 15/11 dans le DLC Invincible Pack. The Office : avis à tous les fans de Scranton, le DLC The Office arrivera plus tard cette année.

Funko Fusion est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 26,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.