Funko Fusion : ce mode très attendu est enfin disponible

10:10 Games, Funko et Universal Products & Experiences ont lancé en septembre dernier Funko Fusion, un jeu d'action avec les célèbres figurines Pop! dans divers univers issus de la pop culture. Un titre mettant en scène un paquet de personnages et qui rappelle inévitablement les LEGO de TT Games, mais il manquait un mode essentiel à l'appel.

Pendant des semaines, les joueurs ont attendu l'arrivée du mode coopératif dans Funko Fusion, les développeurs avaient annoncé lors de la Comic Con de New York qu'il arriverait « bientôt » et c'est enfin le cas. Les joueurs peuvent découvrir le mode coopératif en ligne de Funko Fusion sur PC depuis aujourd'hui, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour en profiter sur PS5 et Xbox Series X|S. Si vous jouez sur PS4, Xbox One ou Switch, eh bien dommage, la coop' n'est pas au programme sur ces plateformes.

Le mode coopératif est jouable jusqu'à quatre joueurs dans les mondes Jurassic World, Hot Fuzz et Battlestar Galactica pour le moment, mais ce n'est pas la seule nouveauté du jour. Le DLC Invincible Pack est désormais disponible, de même que Trap Jaw :

Atom Eve et Rex Splode sont ajouté en tant que nouveaux personnages jouables dans tous les mondes, y compris le niveau Invincible Cameo. Le pack comprend également deux tenues alternatives : « Alternate Eve », inspirée du look d'Atom Eve dans un univers parallèle de la saison 2 de Invincible, ainsi que le légendaire costume bleu d'Invincible. Les joueurs peuvent également obtenir dès aujourd'hui Trap Jaw en tant que DLC gratuit pour Funko Fusion. Ce nouveau personnage jouable, issu de Masters of the Universe, est disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

