Funko Fusion lance ses précommandes avec des bonus qui vont ravir les fans

À la rentrée, les joueurs vont pouvoir découvrir Funko Fusion, un jeu de tir et d'aventure avec les figurines Pop! de Funko, mettant en scène des personnages des franchises NBCUniversal (Retour vers le futur, Five Nights at Freddy's, Shaun of the Dead, Invincible, Les Dents de la mer, Jurassic World, La Momie, Scott Pilgrim, The Thing, etc). Le développeur 10:10 Games vient de lancer les précommandes.

Le studio sait comment faire craquer les joueurs, ceux qui achèteront Funko Fusion avant sa sortie auront droit à un pack de personnages. Sur Steam, c'est le pack Team Fortress 2 qui sera offert en bonus de précommande, avec les personnages Heavy, Scout, Medic et Engineer du jeu multijoueur de Valve. Sur toutes les autres plateformes (PlayStation, Xbox et Switch), les joueurs obtiendront le pack The Walking Dead avec Rick Grimes et Michonne dans deux tenues différentes. Il s'agit là d'un pack DLC qu'il sera possible d'acheter après la sortie du titre, mais qui est ici offert en bonus de précommande.

10:10 Games rappelle que Funko Fusion sera aussi disponible au format physique sur consoles et une collection spéciale de figurines Pop! sera lancée dans le courant de l'été sur le site de Funko et chez divers revendeurs. La date de sortie de Funko Fusion est fixée au 13 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

