Starfield et Redfall : Bethesda annonce le report de ses deux prochains jeux

Maintenant que les exclusivités temporaires PS5 que sont Deathloop et Ghostwire: Tokyo sont parues, les prochains titres conçus et édités par Bethesda sortiront uniquement sur Xbox et PC, sauf possible cas particulier, puisque l'éditeur avait été racheté par Microsoft. Plusieurs titres déjà annoncés sont ainsi déjà attendus par les joueurs sur ces plateformes, dont l'encore bien nébuleux Starfield et le FPS surnaturel d'Arkane Austin Redfall dévoilé l'an dernier, dont des visuels avaient par la suite fuité. Le premier était attendu en fin d'année et le deuxième dès cet été, mais ce ne sera finalement pas le cas, comme vient de l'annoncer Bethesda sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les sorties de Starfield et Redfall sont repoussées au premier semestre 2023, laissant un grand vide dans les sorties exclusives à Xbox...

Nous avons pris la décision de repousser les lancements de Redfall et Starfield à la première moitié de 2023. Les équipes d'Arkane Austin (Redfall) et Bethesda Game Studios (Starfield) ont d'incroyables ambitions pour leurs jeux, et nous voulons nous assurer que vous receviez les meilleures, les plus impeccables versions de ces jeux. Nous voulons remercier tout le monde pour leur enthousiasme envers Redfall et Starfield. Cette énergie est une grande part de ce qui nous inspire chaque jour et pousse notre propre enthousiasme pour ce que nous créons. Nous sommes impatients de vous partager notre premier aperçu en profondeur du gameplay de Redfall et Starfield prochainement. Merci pour votre soutient.

À n'en pas douter, nous aurons donc de leur nouvelle en juin lors du show déjà annoncé, d'où le « prochainement », mais il faudra donc prendre son mal en patience pour y jouer. Ghostwire: Tokyo est lui toujours en vente sur Amazon et Gamesplanet.

