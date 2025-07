Stop Killing Games : la pétition atteint le million de signature, un lobby monte déjà au créneau

Une pétition pour sauver nos jeux vidéo





La mort de The Crew a été la goutte de trop pour de nombreux joueurs. L'année dernière, Ubisoft a coupé les serveurs du jeu de course d'Ivory Tower, le rendant totalement injouable, alors qu'il dispose d'un mode solo. Pire encore, Ubisoft a révoqué la licence d'utilisation aux acheteurs. Ross Scott a ainsi lancé la pétition Stop Killing Games (« Arrêtez de Tuer les Jeux ») afin d'alerter l'Union européenne sur la disparition des jeux vidéo à cause de ce genre de pratiques.

Combien de signatures a recueillies la pétition Stop Killing Games ?





Ces derniers jours, la pétition Stop Killing Games a dépassé le million de signatures au sein de l'UE et les 100 000 signatures au Royaume-Uni. L'objectif est d'envisager la mise en place de solution pour permettre de profiter des jeux, même après la fermeture des serveurs en ligne, et de clarifier le sujet des licences d'utilisation auprès du grand public. L'organisateur de la pétition évoque ainsi « une forme d'obsolescence programmée » rendant la préservation des jeux vidéo « pratiquement impossible ». Ces dernières années, les jeux disparaissent à la pelle, que ce soit The Crew, mais aussi des jeux multijoueur. Si les joueurs tentent de défendre leurs achats, l'industrie organise déjà une levée de boucliers.

Un lobby monte à la charge





Video Games Europe, un groupe majeur qui représente Activision, Microsoft, Nintendo, EA Games, Epic Games, Roblox Corporation, Sony Interactive Entertainment, Take-Two, Ubisoft, Bandai Namco, Square Enix ou encore le S.E.L.L., a partagé un communiqué suite au succès de la pétition Stop Killing Games, annonçant d'emblée que les modifications réclamées par les joueurs ne seront pas tenables pour les développeurs :

Nous apprécions la passion de notre communauté ; cependant, la décision d'interrompre des services en ligne est complexe et ne doit jamais être prise à la légère. Elle doit être une option pour les entreprises lorsqu'une expérience en ligne n'est plus commercialement viable. Nous comprenons que cela puisse être décevant pour les joueurs, mais lorsque cela se produit, l'industrie veille à ce que les joueurs soient informés des changements envisagés, conformément aux lois locales de protection des consommateurs. Les serveurs privés ne constituent pas toujours une alternative viable pour les joueurs, car les protections mises en place pour sécuriser les données des joueurs, supprimer les contenus illégaux et lutter contre les contenus communautaires dangereux seraient inexistantes et engageraient la responsabilité des titulaires de droits. De plus, de nombreux titres sont conçus dès le départ pour être exclusivement disponibles en ligne ; de fait, ces propositions limiteraient le choix des développeurs en rendant ces jeux vidéo excessivement coûteux à créer. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de discuter de notre position avec les décideurs politiques et ceux qui ont dirigé l’Initiative citoyenne européenne dans les mois à venir.

Des arguments qui décoivent les joueurs





Ces arguments du lobby ne passent pas auprès des joueurs, qui citent comme exemples Knockout City ou encore Spellbreak, qui ont eu droit à des versions modifiées permettant l'utilisation de serveurs privés, sans que des dérives ne fassent les gros titres. Et s'il peut y avoir un débat pour ces jeux exclusivement multijoueur, Video Games Europe survole l'origine du problème : The Crew, qui disparaît des bibliothèques des joueurs, alors qu'il dispose d'un mode solo. Ubisoft était dans son droit via une licence d'utilisation temporaire, c'est bien que ce que veulent changer Scott Ross et le million de joueurs qui ont signé la pétition. D'ailleurs, Ubisoft a déjà annoncé des mesures pour éviter la mort de The Crew 2 et The Crew Motorsport. Comme quoi, tout est possible.

Des boîtes toujours bien vides





À une époque où la Switch 2 accueille des cartes clés de jeu ou des codes de téléchargement dans des boîtes, là encore pour des jeux qui ne nécessitent pas forcément de connexion en ligne, la pétition Stop Killing Games a encore tout son sens. Heureusement, il y a encore des défenseurs des cartouches bien remplies, comme CD Projekt avec son Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, vendu 59,99 € chez Leclerc.