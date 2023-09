Lenovo Legion Go : une date de sortie confirmée et pleins d'infos inédites !

Si certains ont pu tester une version prototypée de la Lenovo Legion Go à l'IFA de Berlin, voici que Sergei Balashov, product designer de ladite machine, vient, dans une AMA (session de questions-réponses) affirmer ou infirmer certaines informations, dont la date de sortie européenne de l'appareil !

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, Lenovo (le célèbre fabricant de PC) souhaite concurrencer frontalement Asus et sa ROG Ally en proposant sa Legion Go, une console PC portable qui a le mérite de présenter, contrairement à d'autres, de nombreuses innovations (lire notre article). Sans plus attendre, voici, dans les détails, ce que nous avons pu recueillir comme informations :

Ecran







Gorilla Glass, HDR & Dolby Vision :

La technologie Gorilla Glass sera bien présente sur la console de Lenovo, incluant toutes les protections contre les reflets, les traces de doigts, etc. Surprise, contrairement à ce que nous aurions pu penser, l'écran brillant du prototype disponible à l'IFA va laisser place, dans la version définitive de l'appareil, à un écran mat, beaucoup plus reposant pour les yeux. La luminosité reste (comme annoncé) à 500 nits, Lenovo n'a pas jugé utile de certifier (ou rendre compatible) son écran avec les technologies HDR ou Dolby Vision.

Limiteur de FPS & VRR :

Un limiteur de FPS serait dans la Roadmap (feuille de route) de la société. En revanche, la Legion Go ne sera pas équipée, contrairement à la ROG Ally, du VRR (Variable Refresh Rate), une technologie permettant d'économiser de précieuses ressources tout en fluidifiant le nombre d'images par secondes. Selon le constructeur chinois, le VRR n'aurait pas d'impact significatif sur une console PC portable.

Les différents modes de définition :

Voici les 3 types de définitions d'écran qui bénéficieront d'un raccourci via la surcouche de Lenovo (Legion Space) :

800p ;

1080p ;

1600p.

Legion Space





La surcouche logicielle de Lenovo (équivalent d'Armoury Crate SE) proposera plusieurs raccourcis :

Cloud Game (pour les jeux jouables en streaming) ;

(pour les jeux jouables en streaming) ; Game Store (pour afficher les principales plateformes de téléchargement de jeux PC) ;

(pour afficher les principales plateformes de téléchargement de jeux PC) ; Library (pour afficher les jeux installés sur la machine) ;

(pour afficher les jeux installés sur la machine) ; Settings (paramètres) ;

(paramètres) ; Android Game (pour afficher les jeux de l'Amazon Appstore) ;

(pour afficher les jeux de l'Amazon Appstore) ; Home Stream (pour streamer l'image et le son d'un autre appareil vers la Legion Go).

Plutôt que de proposer (façon ROG Ally) pêle-mêle les applications que le joueur installe, Lenovo a eu l'excellente idée de proposer, d'entrée de jeu, plusieurs catégories. Cela permettra de gagner en réactivité, puisqu'en sachant par quelle méthode le jeu doit être lancé, il sera plus aisé de le retrouver.

TDP, eGPU, APU, autonomie





TDP :



Même si nous avions aperçu à l'IFA la possibilité d'obtenir un custom TDP (niveau de puissance) s'élevant à 48 watts, voici que le product designer dément sa "réalité". Les prototypes qui étaient présents sur le salon disposaient d'une surcouche (Legion Space) essentiellement visuelle, et non 100 % fonctionnelle. Le but était bel et bien de présenter ce à quoi pourrait ressembler, à sa sortie, le menu raccourci de la Legion Go. Voici désormais ce qui est réellement prévu par le constructeur chinois :

Mode silencieux : 8w ;

8w ; Mode équilibré : 15w ;

15w ; Mode performance : 20w/25w ;

20w/25w ; Mode personnalisé : de 5w à 25w sur batterie /jusqu'à 30w une fois branché.

Lenovo hésite encore à inclure le 30-35w dans sa proposition, et ce, pour des raisons de chauffe et de bruit. Eh oui ! Asus est déjà passée par là et a pu leur montrer ce qu'une surchauffe pouvait provoquer en termes de dommages matériels (notamment vis-à-vis des cartes ou du port SD). Lenovo veut se prévenir au maximum d'un quelconque problème lié à des températures élevées. Pour ce qui est de la ventilation, nous avons tous en tête (ou plutôt à l'oreille) le bruit assourdissant des ventilateurs de la Steam Deck à sa sortie, Lenovo en tient compte.

eGPU :

Concernant un possible surplus de puissance, la firme ne semble pas être intéressée par l'eGPU, soit la possibilité de brancher une carte graphique externe pour décupler les performances de l'appareil. Sergei Balashov a déclaré que son équipe n'avait pas testé cette possibilité, en raison d'un réel manque d'intérêt. Ce dernier pense qu'il est nettement préférable de streamer un PC Gamer sur la Legion Go que de mettre autant d'argent dans une carte graphique mobile.

APU :

Le Z1 Extreme sera bien le processeur qui équipera le modèle de base de la Legion Go. La société se réserve le droit, si la demande est forte, de proposer une version de leur machine équipée d'un Z1.

Autonomie :

L'autonomie de la console varie en fonction de l'utilisation : avec un TDP à 8w, en 60 Hz, en luminosité minimale et casque audio branchée, si vous souhaitez visionner vos films ou séries, vous tiendrez huit heures. En mode plein pot et sur un gros jeux triple A, vous en aurez pour un peu plus d'1 h 30. Enfin, sur un jeu 2D en 8w, la console pourrait tenir les cinq heures. Nous sommes un peu dubitatif (autrement dit, ça sent le bull shit à plein nez), tant la batterie annoncée n'a pas l'air de faire un si grand écart que ça vis-à-vis de celle qui équipe la ROG Ally. Mais comme le disent les Anglais, wait & see.

Son



De l'aveu de Sergei, le son a été sacrifié au détriment d'autres éléments jugés plus importants. Dommage, il faudra donc s'attendre à un son standard, bien loin de la spatialisation incroyable que peut procurer l'Asus ROG Ally.

Contrôleurs





2 contrôleurs, 2 manettes ?

Grosse déception, si vous pensiez, comme sur la console de Big N, enlever l'un des contrôleurs et le passer à un ami pour jouer ensemble, sachez que ce ne sera pas possible ! Eh oui, les deux contrôleurs sont considérés par l'appareil comme faisant partie d'une seule et même manette, et ce, même détachés.

Quid de leurs solidités ?

Bonne nouvelle, selon des tests effectués en interne, la durée de vie des contrôleur détachables serait évaluée à cinq ans et demi, à raison de cinq sessions de déconnexion/reconnexion par jour. Si la firme a opté par un système aimanté et non par glissière (façon Nintendo Switch), c'est avant tout parce que la société au plombier moustachu dispose, sur cette dernière, d'un brevet.

Un Grip Joy-con à la sauce Lenovo ?

Image (vue d'artiste) : Bald Sealion Productions

Lenovo souhaite créer un adaptateur pour relier les deux contrôleurs, à l'instar du Grip Joy-con de Nintendo. Le constructeur prévoirait même de fournir au joueur un modèle 3D pour que ce dernier puisse l'imprimer lui-même.

Quid de la compatibilité des contrôleurs sur une autre machine que la Legion Go ?

Sergei mentionne la possibilité d'assurer la compatibilité des contrôleurs sur un autre appareil que la Legion Go. Si Lenovo utilise, pour ses contrôleurs, une technologie Bluetooth propriétaire, la firme ne s'interdit pas à l'avenir (et si cela est possible) de proposer une compatibilité avec d'autres devices, ce qui serait, commercialement parlant, bien plus intéressant.

Un support de batterie pour les contrôleurs est prévu :

Lenovo travaille sur un support permettant d'allonger la durée de vie des batteries intégrées des contrôleurs, ce qui ne présage rien de bon sur leurs niveaux d'autonomies de base.

Ça fait du bien quand ça s'arrête :

Le fameux clic (aussi bruyant qu'énervant) du pavé multidirectionnel, présent sur les prototypes montrés à l'IFA a bel et bien était corrigé sur les dernières itérations du produit, nous voilà rassurés.

Le RGB a désormais son utilité :

Autre subtilité, la possibilité de régler le RGB des sticks selon le niveau d'autonomie de la console. Désormais, il ne sera plus nécessaire de faire apparaître le menu raccourci afin de connaître son niveau de batterie. Encore mieux, cela évitera à la console de s'éteindre inopinément si la notification Windows - batterie faible - n'apparait pas.

Remplacement du SSD





Si la console serait plus difficile à démonter qu'une ROG Ally ou d'un Steam Deck, le remplacement du SSD ne fera pas sauter la garantie ! La firme précise que les dommages liés au SSD de remplacement ne seront, en revanche, pas couverts.

Date de sortie et modèle proposé





La Lenovo Legion Go est prévue pour "être en rayon" le 31 octobre 2023. Bonne nouvelle, la version de base comportera 512 Go de stockage et sera proposée à 799 € (le même prix que la ROG Ally), incluant sans surcoût une sacoche rigide. Le modèle 1 To est quant à lui prévu pour 2024.

Lenovo a prévu d'envoyer (bien avant sa sortie officielle) des Legion Go en avant-première à la presse spécialisée. Gageons que nous soyons sur sa ligne de mire et si c'est le cas, vous en serez les premiers informés.

Récapitulatif





Voici ce qu'il faut retenir de ces différentes annonces :