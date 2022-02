CINEMA : Buzz l'Éclair nous présente un avant-goût de son voyage intergalactique dans un trailer inédit et sa date de sortie

L'an dernier, Disney et Pixar ont enfin dévoilé un premier aperçu de Lightyear, ou Buzz l'Éclair en français, un film d'animation ambitieux qui mettra en scène le personnage connu de tous les fans de Toy Story, bien qu'il s'agisse ici du cosmonaute ayant servi de modèle au jouet et qui va vivre bien des aventures dans l'espace, en témoigne une nouvelle bande-annonce diffusée ce mardi.

Bande-annonce VF

Coincés sur une planète inconnue, Buzz et ses camarades effectuent donc des essais pour en repartir et c'est le commandant qui s'en chargera. S'agit-il là du début de l'aventure ou d'un passage avancé ? Seul l'avenir nous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que notre héros va voir du pays et se retrouvera confronter à des ennemis robotiques, dont celui qui a inspiré l'Empereur Zurg, ici bien plus imposant. L'action ne manquera pas, mais le long-métrage saura également se montrer plus léger avec des touches d'humour, comme ces passages avec le compagnon félin artificiel Sox.

Bande-annonce VO

Pour terminer, c'est la date de sortie de Buzz l’Éclair qui a été dévoilée, désormais attendu en salles le 22 juin prochain en France et dès le 17 juin en Amérique du Nord. Espérons juste qu'il ne subisse pas le même sort qu'Alerte Rouge, finalement diffusé uniquement sur Disney+. Vous pouvez retrouver toute une gamme de jouets représentant Buzz sur Amazon.