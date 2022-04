CINEMA : Buzz l'Éclair, voyage temporel et résistance face au vil Zurg dans une nouvelle bande-annonce

Il n'y a pas que les aventures de Sora qui deviennent de plus en plus réelles, que nous retrouverons dans Kingdom Hearts IV, puisque l'un des plus fameux jouets de Toy Story va débarquer en chair et en os sur nos écrans de cinéma en juin prochain, mais toujours au format film d'animation. En effet, Pixar va nous proposer un long-métrage intitulé Buzz l'Éclair (Lightyear) s'intéressant au personnage ayant inspiré le jouet, un cosmonaute pilote d'élite de Star Command. Après un teaser et une bande-annonce qui dévoilait quelques éléments de l'intrigue, voici un trailer inédit qui en montre bien plus.

Bande-annonce VO

En plus d'être coincé sur une lointaine planète avec ses camarades, Buzz va carrément voyager dans le temps, ce que laissaient déjà supposer les séquences où il vole autour de l'étoile locale. Ce n'est donc pas un autre monde où il va atterrir, mais bien le même qu'il avait quitté dans un futur proche, rencontrant donc la petite fille de son amie Hawthorne et les autres membres de la Junior Zap Patrol résistant à l'invasion de Zurg et ses robots.

L'histoire originelle et définitive de Buzz l'Éclair, le héros qui a inspiré le jouet. Buzz l'Éclair suit le légendaire Ranger de l'espace après qu'il se soit échoué sur une planète hostile à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre aux côtés de son commandant et de son équipage. Alors que Buzz essaie de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l'espace et le temps, il est rejoint par un groupe de recrues ambitieuses et son charmant chat compagnon robot, Sox. L'arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et de mystérieuses intentions, complique les choses et menace la mission. Casting VO Buzz l'Éclair : Chris Evans

Alisha Hawthorne : Uzo Aduba

Sox : Peter Sohn

Izzy Hawthorne : Keke Palmer

Mo Morrison : Taika Waititi

Darby Steel : Dale Soules

Zurg : James Brolin

Ordinateur de bord I.V.A.N. : Mary McDonald-Lewis

Commandant Burnside : Isiah Whitlock Jr.

Airman Diaz : Efren Ramirez

Young Izzy : Keira Hairston

Buzz l'Éclair est attendu au cinéma le 22 juin en France et dès le 17 juin en Amérique du Nord. Des figurines du personnage, dont certaines basées sur le film, sont en vente ou en précommande sur Amazon.