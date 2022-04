Kingdom Hearts IV et Missing-Link : Square Enix dévoile deux nouveaux jeux et l'ultime chapitre de Dark Road en vidéo pour le 20e anniversaire !

En octobre dernier, Square Enix annonçait un évènement tenu ce dimanche 10 avril à Tokyo pour célébrer le 20e anniversaire des aventures de Sora. Ce Kingdom Hearts 20th Anniversary Event a eu lieu et Tetsuya Nomura y a dévoilé une illustration inédite où figurent tous les personnages emblématiques que nous avons pu croiser, ainsi que quatre cases dont une masquée jusqu'à la toute fin, montrant chacune Sora avec son apparence des trois épisodes principaux, faisant un signe de la main indiquant le chiffre associé. Forcément, la Toile s'est rapidement chauffée à l'idée de l'annonce de Kingdom Hearts 4, qui a bien eu lieu !

THE COMPLETED KINGDOM HEARTS 20TH ANNIVERSARY ART BY NOMURA!!!!!! IT WAS HIDING KH4 SORA ALL ALONG!!!!!!! pic.twitter.com/chM06AZHq8 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 10, 2022

Plusieurs bandes-annonces ont ensuite été diffusées sur place, réunies dans une unique vidéo que vous pouvez visionner ci-dessus. Longue de plus de 7 minutes, elle a fait monter la hype petit à petit. Pour commencer, l'éditeur y annonce l'ultime chapitre de Kingdom Hearts Dark Road dans l'application Kingdom Hearts Union χ Dark Road pour août 2022, qui sera évidemment gratuit et nous promet un affrontement entre le jeune Xehanort et Eraqus.

Ensuite, vous souvenez-vous du fait que plusieurs jeux inédits sont en développement ? La deuxième partie concerne justement un tout nouveau projet centré sur « une ère non écrite » et qui devrait faire le lien entre tout ce qui a déjà été mis en place, intitulé très justement Kingdom Hearts Missing-Link. Les premiers visuels enchanteurs placent l'action à Scala ad Caelum, mais la cinématique laisse vite place au gameplay, qui en laissera sceptiques plus d'un en termes de visuels lors des déplacement sur la map. Les combats en temps réel tout en 3D promettent eux de mettre à l'épreuve nos smartphones et de nous régaler. Et du côté du lore, nous avons d'ores et déjà la confirmation de la présence de Brain et du Maître des Maîtres. Une bêta aura lieu dès cette année dans certaines régions du monde, nous devrions en apprendre plus rapidement.

Enfin, le clou du spectacle à même de nous en décrocher la mâchoire, la révélation tant attendue de Kingdom Hearts IV ! Oui, les aventures de Sora sont loin d'être terminées et se poursuivront à Quadratum, le monde semblable à Tokyo introduit lors de la fin secrète de KHIII et cadre du jeu fictif Verum Rex. Plus important encore, il débutera une nouvelle intrigue, l'Arc du Maître Perdu (The Lost Master Arc). Les graphismes à couper le souffle mêlant photoréalisme et style animé ne seront pas réservés qu'aux cinématiques, en témoigne le combat de boss face à gigantesque Sans-cœur, faisant la part belle à l'action. Nous découvrons également un personnage « inédit » du nom de Strelitzia (elle est déjà apparue dans Union χ), chez qui se réveille Sora dans le confort d'un appartement bien moderne. Et, oui, vous ne voyez pas flou, il semble qu'il y ait deux individus ayant l'apparence du Maître des Maîtres, de quoi laisser les fans avec plein de questions en tête. Et en guise de final après la révélation du logo, nous retrouvons ces chers Donald et Dingo, visiblement partis chercher l'aide d'Hadès. En revanche, aucune plateforme n'a été évoquée, mais nous pouvons sans trop de mal supposer que Kingdom Hears IV se destine aux PS5, Xbox Series X|S et PC, voire à la Switch en Cloud Version.

Un enregistrement complet de l'évènement devrait être diffusé sur la Toile à l'avenir, mais en attendant, voici quelques mots des décisionnaires travaillant sur la licence.

« Nous sommes ravis de célébrer le 20e anniversaire de la série avec l'annonce de deux nouveaux titres Kingdom Hearts », a déclaré Ichiro Hazama, Brand Manager de la série Kingdom Hearts. « Nous tenons à remercier les fans pour tout leur soutien au fil des ans, et nous avons hâte qu'ils découvrent tout ce qui attend Sora. » « Sora est un héros Disney original de jeu vidéo pas comme les autres, aimé de notre équipe et des fans du monde entier. Nous avons été honorés de travailler avec Tetsuya Nomura et son équipe pendant deux décennies pour présenter ces histoires originales de découverte, de courage et d'amitié », a déclaré Nana Gadd, directrice de Walt Disney Games. « Cet aperçu de la prochaine aventure de Sora n'est que le début - nous avons hâte d'en montrer plus quand le moment sera venu. » « L'évènement du 20e anniversaire vient de se terminer. Nous avons rassemblé les vidéos révélées aujourd'hui, donc si vous n'avez pas pu venir à l'évènement, jetez-y un coup d'œil. Nous vous fournirons plus d'informations à une date ultérieure. Merci beaucoup pour aujourd'hui. » - Tetsuya Nomura

Pour terminer, des visuels sont disponibles en page suivante. Kingdom Hearts III est lui vendu 7,95 € sur Amazon si vous souhaitez rattraper votre retard.