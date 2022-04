Kingdom Hearts IV utilisera l'Unreal Engine 5 et sera plus beau que dans la première vidéo

Hier, à la surprise générale, Square Enix a annoncé Kingdom Hearts IV, nouvelle aventure de Sora qui devrait notamment prendre place à Quadratum et qui suivra un scénario bien différent des précédents jeux, l'Arc du Maître Perdu. La première bande-annonce donne le ton, mais certains joueurs étaient un peu déçus des graphismes.

Kingdom Hearts IV est loin de sortir, le développement va évidemment se poursuivre, et surtout, ce n'est même pas le moteur de jeu final. Square Enix a en effet dévoilé à Famitsu que la vidéo dévoilée hier tournait avec l'Unreal Engine 4, en temps réel, mais les développeurs travaillent actuellement à porter le contenu déjà créé vers l'Unreal Engine 5, moteur très populaire d'Epic Games qui servira notamment aux prochains The Witcher et Tomb Raider. Grâce à ce moteur plus récent, nous devrions donc avoir droit à des éclairages et un niveau de détails améliorés par rapport à ce qui a été montré dans la première bande-annonce.

Voilà qui devrait rassurer les fans, il faudra désormais attendre de revoir officiellement Kingdom Hearts IV pour découvrir ces améliorations graphiques apportées par l'Unreal Engine 5. Vous pouvez retrouver Kingdom Hearts III à 7,95 € sur Amazon.