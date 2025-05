Kingdom Hearts IV se remontre enfin avec une poignée de visuels inédits introduisant un personnage jouable supplémentaire !

Ce mercredi, nous apprenions une bien triste nouvelle, à savoir l'annulation du jeu Kingdom Hearts Missing-Link, plus de trois après son annonce lors du 20e anniversaire de la licence. Sans doute afin de rassurer les joueurs, mais sans toutefois trop en montrer, Square Enix diffuse à présent des visuels inédits de Kingdom Hearts IV, qui avait été dévoilé en même temps et dont nous ne savons pas grand-chose si ce n'est qu'il tournera sous Unreal Engine 5, alors que la vidéo de l'époque montrait un rendu sous son prédécesseur. C'est via les comptes international et japonais que nous découvrons deux versions d'un montage révélant quelques éléments :

Nous voyons donc Sora à Quadratum en train d'affronter plusieurs types de Sans-cœur en pleine rue, glissant dans les airs sur des chaînes provenant de sa Keyblade. La perspective nous ferait presque croire qu'il est géant, mais ce n'est pas le cas. L'interface de combat a eu droit à quelques changements esthétiques sans toutefois la modifier en profondeur, allant toujours à l'essentiel. Nous revoyons également l'ennemi gigantesque introduit lors de l'annonce, ou du moins un qui lui ressemble, des effets de particules, un téléphone et donc deux gros plans sur Sora et Strelitzia toujours aussi souriante. Oui, nous avons gardé le meilleur pour la fin, Mickey est montré jouable dans une bibliothèque ! Pour rappel, ce KHIV débutera l'Arc du Maître Perdu (The Lost Master Arc).

À notre communauté Kingdom Hearts, Nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur Kingdom Hearts IV et continuerons à nous investir pleinement dans son développement. Nous sommes déterminés à vous offrir une expérience à la hauteur de vos attentes ! Nous avons constaté votre enthousiasme et vous en sommes profondément reconnaissants. Nous sommes tout aussi enthousiastes et avons hâte de vous en dire plus sur Kingdom Hearts IV le moment venu. D'ici là, nous vous remercions de votre patience. Merci pour votre soutien indéfectible.

Espérons que l'attente avant de plus amples informations ne soit plus trop longue.

