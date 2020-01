Kingdom Hearts : deux nouvelles équipes et plusieurs jeux en développement, Tetsuya Nomura évoque l'avenir de la licence

Alors que le DLC Re:Mind de Kingdom Hearts III est désormais disponible sur le PlayStation Store, une FAQ intitulée The 13 Questions of Darkness a révélé des détails assez intéressants sur l'avenir de la franchise dans son ensemble, comme l'indique la traduction effectuée par @_KH_ENGLISH, que vous pouvez retrouver en intégralité en page suivante.



Pour commencer, Tetsuya Nomura déclare que l'extension de KHIII sera la seule et unique pour la simple et bonne raison que son équipe et lui travaillent déjà sur leur prochain titre ! Pour autant, des mises à jour sont possibles si nécessaire. De même, aucune version complète et physique du jeu n'est prévue à la vente pour le moment. Pour autant, si jamais le jeu doit sortir sur d'autres plateformes à l'avenir, la porte n'est pas fermée, sans que l'intéressé ne pense vraiment à ce que cela devienne ou non un Final Mix, ce qu'est plus ou moins Re:Mind accompagné de la dernière mise à jour.

Le prochain jeu Kingdom Hearts principal prendra encore du temps avant d'arriver, mais d'ici là, les joueurs pourront découvrir au printemps le Project Xehanort tout juste annoncé, développé par l'équipe derrière Kingdom Hearts Union χ [Cross]. En plus de ça, l'intéressé nous apprend que deux nouvelles équipes sont actuellement à l'œuvre sur la saga, et que l'une d'elles délivrera son projet très prochainement contre toute attente. À priori, il ne devrait pas s'agir de Project Xehanort. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que l'une de ces équipes soit celle d'Osaka, que nous évoquions en octobre dernier. Aurons-nous droit à un jeu destiné à la Switch, seule console de cette génération où Kingdom Hearts est absent ? Seul le temps nous le dira.

Pour terminer, l'écran titre du DLC devrait donner un indice sur l'avenir de la licence, et la question de l'absence des personnages de Final Fantasy dans le jeu de base a été évoquée...