Kingdom Hearts Union χ Dark Road : clap de fin pour les deux jeux mobiles, une version hors ligne annoncée

Si les jeux sur mobiles sont désormais légion et bénéficient pour la plupart d'un suivi sur la durée, il est toujours bien triste de voir l'annonce de leur fin de service, surtout lorsque cela signifie ne plus pouvoir accéder au contenu narratif proposé. Eh oui, le couperet vient de tomber et c'est donc Kingdom Hearts Union χ Dark Road, le portail réunissant pour rappel le jeu Kingdom Hearts Union χ (précédemment χ puis Unchained χ) et l'aventure dédiée à la jeunesse de Xehanorth lancée l'an dernier, qui va prochainement fermer ses portes, comme annoncé sur son site officiel.

L'aventure Kingdom Hearts Union χ Dark Road prendra fin le 31 mai 2021 à 2h00 par chez nous, mais rassurez-vous, car une version hors ligne va être mise à disposition dans la foulée, permettant de garder une trace du scénario. Avec un univers aussi complexe et étendu que Kingdom Hearts, il aurait été dommage que tout cela disparaisse.

Concrètement, la mise à jour 4.4 permettra de visionner le scénario d'Union χ dans un mode Théâtre avec notre avatar personnalisable dont les éléments cosmétiques et Keybades seront alors pour la plupart débloqués, tandis que Dark Road ne sera plus accessible. Les cinq mini-jeux Classic Kingdom seront eux toujours jouables, mais sans classements.

En septembre 2021, la version 5.0 donnera accès à une version hors ligne de Dark Road, dont l'histoire sera alors ajoutée au mode Théâtre. Les affrontements de l'intrigue pourront donc être revécus et la plupart des fonctionnalités seront alors actives comme avant (monter de niveau, s'équiper d'accessoires, gagner des matériaux, acheter des objets, etc.) sans microtransactions. Tetsuya Nomura a tenu à partager un message pour l'occasion, expliquant que si le scénario d'Union χ est terminé, celui de Dark Road va encore continuer un moment dans cette nouvelle version.

À nos fans de Kingdom Hearts, Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous infiniment d'avoir fait ce voyage avec nous pendant plus de 5 ans. Comme annoncé précédemment, le dernier chapitre de Kingdom Hearts Union χ a été écrit et l'histoire touche à sa fin. L'histoire de Dark Road se poursuivra un peu plus longtemps et pourra également être appréciée dans la version hors ligne de l'application pour que vous puissiez également profiter de cette histoire à votre rythme. Personnellement, je me souviens avoir été excité la première fois que j'ai vu le jeu se dérouler sans heurts sur un écran de smartphone en 2D lorsque Unchained χ a été transformé pour la première fois en application. C'était il y a 6-7 ans maintenant, mais la série a continué d'évoluer à travers de multiples versions, à commencer par la version navigateur, χ, qui est devenue la version mobile Unchained χ, qui à son tour est devenu Union χ, menant au début de Dark Road. Il ne reste que quelques mois, mais je serais heureux si vous restiez avec nous jusqu'à la fin. J'aimerais aussi voir ceux qui n'ont pas encore vécu le voyage de ce jeu avec nous jusqu'à sa conclusion. L'excitation et l'intensité des chapitres restants vont vraiment s'accélérer et je pense que vous apprécierez tous ce que nous avons prévu. J'attends avec impatience le jour pas si lointain où je pourrai tous vous revoir. Vous avez toute notre gratitude pour faire partie de la série Kingdom Hearts. Merci beaucoup à tous. Directeur de la série Kingdom Hearts

Tetsuya Nomura

À l'approche du 20e anniversaire de la licence, nous assistons décidément à la fin d'une ère avec cette deuxième phase dont fait aussi partie Melody of Memory, vendu 34,99 € sur Amazon.

