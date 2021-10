CINEMA : Buzz l'Éclair s'envole vers l'infini dans une première bande-annonce teaser du film préquelle

L'année prochaine, Pixar va nous faire retourner en salles à deux occasions avec d'un côté Alerte Rouge, une aventure humoristique dans laquelle une jeune fille se métamorphose en panda roux selon son humeur, et de l'autre Lightyear, une préquelle aux aventures de Buzz qui n'avait dévoilé que son titre anglophone jusqu'à aujourd'hui. Le studio nous offre donc un aperçu d'un peu plus d'une minute de ce long-métrage d'animation lorgnant sur le réalisme et qui s'intitulera tout simplement Buzz l'Éclair par chez nous.

Bande-annonce VO

Avant d'affronter le vil Empereur Zurg, qui devrait apparaître puisque ses sbires robotiques sont présents, le Ranger de l'espace était un simple pilote d'élite de Star Command dont nous allons découvrir l'histoire dans ce long-métrage. Et à en croire les premières scènes de ce teaser, les expérimentations en hyper vitesse autour du soleil devraient créer quelques écarts d'âge entre notre héros et son entourage, justifiant un contexte bien plus futuriste lors de la suite de ses aventures. Nous devrions également le voir explorer un ou plusieurs mondes extraterrestres. Et évidemment, difficile de le dissocier de son armure et de sa phrase fétiche, qu'il partagera avec un personnage féminin inédit dont il nous tarde de faire la connaissance. Sachez par ailleurs qu'en anglais, c'est Chris Evans (Captain America) qui donnera de la voix à Buzz, rien que ça.

Bande-annonce VF

Si en Amérique du Nord, la sortie est d'ores et déjà fixée au 17 juin 2022 en salles, nous n'avons droit qu'à un vague été 2022 pour la France.