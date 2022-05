CINEMA : Buzz l'Éclair, une bande-annonce ultra complète pour en prendre plein la vue

Le mois prochain, Disney et Pixar vont faire revenir dans nos salles de cinéma un certain Buzz l'Éclair. Il ne s'agira cette fois pas du jouet présent dans les Toy Story, mais bien du personnage membre de Star Command, que nous retrouverons dans une préquelle où il croisera pour la toute première fois la route du terrible Zurg. Après un teaser et deux bandes-annonces, dont la dernière jusqu'à présent détaillait bien plus le synopsis faisant intervenir un voyage temporel, place désormais à un trailer « Special Look » qui en montre justement beaucoup au niveau de la trame, non sans humour.

Bande-annonce VF

Pilote hors pair visiblement imbu de lui-même, Buzz va pourtant échouer à faire s'envoler le gigantesque vaisseau de Star Command. Après coincé sur la planète servant de cadre au long-métrage, il va donc se retrouver dans le futur suite à un vol d'essai et joindra ses forces à une belle bande de bras cassés pour affronter les robots de Zurg ayant débarqué entre temps. Autant le fond que la forme semblent prometteurs pour nous faire passer un bon moment, tous les ingrédients étant là dans ces extraits, même un doublage français qualitatif. Bref, vivement.

Bande-annonce VO

Buzz l'Éclair, ou Lightyear en anglais, sortira le 22 juin et s'est également offert une nouvelle affiche pour l'occasion, qui devrait être la dernière, mettant en scène la fine équipe qui luttera contre Zurg, et ce dernier. Des produits dérivés sont en vente sur Amazon si vous appréciez la licence.