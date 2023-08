Legion Go : le trailer d'annonce de la console portable de Lenovo a fuité et il est IMPRESSIONANT !

À peine avions-nous commencé à récupérer de la fuite des caractéristiques de la future console PC portable de Lenovo que son trailer leak de manière prématurée. Prévu initialement pour être dévoilé lors de l'IFA de ce vendredi 1ᵉʳ septembre, profitons de cette situation pour examiner en avant-première les messages que le constructeur chinois cherche à transmettre.



Vers l'infini et au-delà





Chose aussi amusante qu'étonnante, Lenovo s'est permis de prendre comme premier jeu présenté le plus optimisé qui soit : Hi-Fi Rush. Le titre, tout en cell-shading, tourne déjà sans problème en ultra 1080p 120 Hz (voire plus) sur la ROG Ally. Le choix est judicieux, il permet de laisser entendre que nous pourrons enfin, avec cette console, atteindre facilement un nombre de FPS levé, et ce, en maintenant une qualité graphique impressionnante. Autrement dit, rien de tel pour vanter les mérites du 144 Hz et les performances globales de la machine.

Plus loin dans la vidéo, nous apercevons à deux reprises le jeu le plus convoité du moment : Starfield. Le sous-entendu est clair : si vous souhaitez jouer au prochain blockbuster de Microsoft de manière nomade ou fixe, la Legion Go est faite pour vous. Certains crieront au bluff, car, en dehors de la vignette du jeu, aucune image dudit jeu (gameplay) n'apparaîtra dans cette bande-annonce. Pour contrebalancer, Lenovo a eu la bonne idée d'y insérer Ghostwire Tokyo, un jeu 3D très gourmand qui n'est pas véritablement connu pour son optimisation.

Ceci est une révolution





Vers la quarantième seconde, le détachement des manettes se fait de manière humoristique. L'entourage du gamer – cantonné à jouer sur de vieilles bornes d'arcades miteuses – est béat d'admiration devant cette prouesse, à croire qu'ils n'ont jamais vu de Switch. Évidemment, Lenovo tente de faire croire qu'ils sont les seuls à y avoir pensé, à être innovant. En réalité, cette manière de jouer existe déjà chez Nintendo et sur d'autres consoles PC portables chinoises (notamment chez One XPlayer). Cependant, un détail fait la différence et apporte du crédit au message véhiculé : la Legion Go sera la seule console PC portable disposant de contrôleurs détachables à sortir mondialement.

Encore plus impressionnant, il sera donné au joueur la possibilité de poser le contrôleur façon ventouse sur le bureau et de s'en servir comme d'un véritable Joystick (FPS mode) pour davantage de précision dans les jeux de tirs. Pour le coup, nous n'étions pas prêt !

Le passage dans la bibliothèque, hormis de montrer qu'il sera possible d'insérer une carte micro-SD de 2 To maximum, est une belle trouvaille. Quoi de mieux qu'un tel endroit pour illustrer le silence de la console ? Quoi de mieux qu'une bibliothèque pour suggérer que celui qui fera le plus de bruit, c'est vous, et non la machine ?

A la fin de la vidéo, nous apercevons un gamer rentrant chez lui et rechargeant sa console en un temps record (on the Go). Là aussi, nous restons sur le concept du fameux "Go" de la machine : continuer de jouer sans la moindre interruption, sans le moindre problème, et de toutes les manières possibles.

Revêtir des lunettes AR , c'est la grande glasse !









"De toutes les manières possibles", c'est bien ce que nous apercevons à la fin de cette vidéo avec les Legion Glasses AR, les nouvelles lunettes connectées de la firme. Pour la démonstration, nous observons un gamer avachit sur son fauteuil, manettes détachées en main, arborant lesdites lunettes, en train de jouer sur un écran géant. Avant d'aborder le sujet du dispositif, remarquons que l'idée des manettes détachables (dans le contexte d'un écran déporté) demeure excellente, car elle épargne au client la nécessité d'acquérir une manette Xbox ou PS5 pour profiter de ses jeux.

Revenons désormais à nos lunettes, dont voici les caractéristiques :

Ecran : Micro-OLED ;

; Définition : 1920×1080 par œil ;

; Taux de rafraîchissement : 60 Hz ;

; Audio : Haut-parleurs intégrés ;

Connectivité : câble USB-C (1,2 m) ;

Accessoires : 2 plaquettes de nez + lentilles de prescription + 1 chiffon de nettoyage + étui de transport ;

Prix : 499 $ .

Si nous devions comparer les lunettes connectées de Lenovo au Rokid Max, sachez que ces dernières l'emportent (pour le moment) haut la main. Les dernières Rokid en date disposent d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un mécanisme permettant aux myopes de pouvoir en profiter sans recourir aux verres correcteurs, une coque occultante, et surtout un prix inférieur de 439 $. Il faudra donc attendre de plus amples informations et les avoir à portée de vue pour confirmer ou infirmer cette première impression.

Verdict





La bande-annonce dévoile une console PC portable dotée d'un grand écran, rapide, silencieuse et performante, dont l'ergonomie permet de jouer dans n'importe quelle condition et pour n'importe quel type de jeu. Si l'upscale des jeux en 720 et 1080p s'avère correct, si le poids de la machine est bien réparti, si la chauffe est contenue, si la surcouche logicielle est bonne et que la garantie ainsi que le suivi est au niveau de la console d'Asus… Bref, si toutes ces conditions sont réunies, il n'y a aucune raison qui empêcherait la Legion Go de détrôner sa concurrente directe.

Les rumeurs évoquent une sortie pour octobre 2023 ainsi qu'un prix annoncé de 799 € pour la version 256 Go de la Legion Go. Nous en saurons certainement plus le 1ᵉʳ septembre prochain. Nous suivrons également de près ceux qui auront eu l'honneur de s'y essayer, alors restez connecté.