Indiana Jones et le Cercle Ancien : un leak pour la date de sortie sur PS5 ?

Depuis décembre dernier, les joueurs PC et Xbox Series X|S peuvent s'amuser sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais avant même le lancement, Microsoft, Bethesda et MachineGames avaient annoncé une version PlayStation 5, officiellement attendue au printemps 2025, soit entre le 20 mars et le 21 juin prochain.

Les studios n'ont pas donné davantage de précisions sur la sortie, mais selon un journaliste de The Verge, les joueurs PS5 n'auront pas à attendre trop longtemps. D'après les informations de Tom Warren, Indiana Jones et le Cercle Ancien sortirait en avril 2025 sur PlayStation 5. Un choix de calendrier étonnant, car c'est également le mois prochain que sortira Forza Horizon 5 sur la console de Sony, un autre jeu Xbox Game Studios, dans un tout autre genre certes.

Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien compte déjà plus de quatre millions de joueurs, grâce à sa présence dans le Game Pass, un chiffre qui devrait grimper à sa sortie sur PS5. En attendant une confirmation de la date de sortie, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

