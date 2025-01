Indiana Jones et le Cercle Ancien : un premier chiffre de joueurs dévoilé par Microsoft

Cette semaine, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a dévoilé le bilan financier de la firme, s'attardant évidemment sur la branche Xbox. Le constructeur peine à vendre des consoles, mais le Game Pass et ses gros jeux permettent d'éviter le naufrage, merci Call of Duty: Black Ops 6.

Mais, lors de ce bilan, Satya Nadella a également évoqué Indiana Jones et le Cercle Ancien, le gros jeu Xbox de la fin de l'année 2024, disponible sur PC, Xbox Series X|S et dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Le patron de Microsoft indique ainsi avoir vu « des critiques élogieuses » du jeu et annonce qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien a été « joué par plus de quatre millions de personnes ».

Bien évidemment, Satya Nadella ne donne pas le chiffre de ventes du jeu, impossible de savoir combien de joueurs ont acheté le jeu ou l'ont simplement essayé grâce à leur abonnement. Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira au printemps 2025 sur PlayStation 5. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Indiana Jones et le Cercle Ancien : sa place est dans votre console !