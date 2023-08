Xbox Game Pass : une mauvaise nouvelle tombe sans prévenir juste avant la sortie de Starfield

Microsoft a une politique bien différente de ses concurrents, dans le sens où il ne vend pas forcément des consoles ou des jeux, mais l'accès à ces jeux via le Xbox Game Pass. Le service permet pour rappel d'accéder à un tas de jeux, dont les exclusivités Xbox day one, sur son PC, sa Xbox Series X|S, sa Xbox One et même sur un appareil mobile avec la version Ultimate et le cloud gaming.

Cela a évidemment un coût, il a d'ailleurs augmenté récemment, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate coûte 14,99 € par mois (sur Amazon, c'est toujours 12,99 € !), les versions PC Game Pass et Xbox Game Pass classiques coûtent respectivement 9,99 € et 10,99 € par mois, tandis le Xbox Live Gold va très prochainement disparaître au profit du Xbox Game Pass Core, toujours à 6,99 € par mois, mais il offre un accès à un catalogue très restreint.

Certains joueurs ne vont par exemple pas acheter réellement Starfield, mais simplement s'abonner au Game Pass pour un ou deux mois, et nombreux sont ceux qui attendaient début septembre pour profiter de l'offre permettant de s'abonner pour 1 € le premier mois. Une offre discrètement allégée à 1 € pour 15 jours au début du mois, mais voilà que Microsoft vient de la supprimer, sans prévenir ! Coup dur pour les joueurs qui espéraient faire des économies et découvrir Starfield à moindre frais, le constructeur n'a pas communiqué sur la raison de la disparition de l'offre, reste à savoir si cela est lié au Xbox Game Pass Core ou si Microsoft voulait simplement gratter quelques dizaines d'euros supplémentaires par joueur avec la hype autour de Starfield...

Pour les amateurs de boîtes, Starfield est quand même disponible à 59,99 € sur Amazon (- 25 %), ce qui reste un bon plan si vous comptez passer des années dessus, comme les précédents titres de Bethesda.