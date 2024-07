Xbox Game Pass : Microsoft augmente encore les tarifs et lance une nouvelle offre moins avantageuse...

En septembre dernier, Sony Interactive Entertainment n'avait pas hésité à augmenter les tarifs de ses formules PlayStation Plus, entraînant un évident mécontentement des joueurs qui n'est toujours pas passé chez certains. Comme dans le domaine des plateformes de streaming vidéo (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+...), la concurrence n'hésite pas à faire de même au lieu de tenter d'être le moins cher possible et, à vrai dire, Microsoft avait opéré une hausse en juillet dernier, faisant passer le prix du Xbox Game Pass de 9,99 € à 10,99 € par mois et celui du Xbox Game Pass Ultimate de 12,99 € à 14,99 € par mois. Un an après, et une acquisition d'Activision Blizzard plus tard, le géant remet ça...

Cette fois, tout y passe ou presque, du moins il y a une subtilité. En effet, l'offre de base du Game Pass sur consoles n'augmente pas... car elle va être remplacée par le Xbox Game Pass Standard. Il s'agira d'un nouveau tiers de base plus cher que son prédécesseur et qui n'inclura pas les jeux sortant en day one, qui pourraient être ajoutés plus tard, sans plus de précision. L'accès au multijoueur sera présent, mais pas le jeu dans le cloud. Son lancement aura lieu dans les prochains mois, sans plus de précision, sans doute en septembre. Rassurez-vous, si vous êtes déjà abonné au Xbox Game Pass for Console, vous le resterez en conservant l'ancien tarif si votre renouvèlement est automatique.

Quant à la nouvelle grille tarifaire, vous la trouverez résumée ci-dessous pour la France. Pour les autres pays, un PDF répertorie la majorité des changements.

Offre Ancien tarif Nouveau tarif Disponibilité des jeux day one Xbox Game Pass Core (12 mois) 59,99 € 69,99 € Non PC Game Pass (1 mois) 9,99 € 11,99 € Oui Xbox Game Pass for Console (1 mois) 10,99 € - Oui Xbox Game Pass Standard (1 mois) (nouveau) - 14,99 € Non Xbox Game Pass Ultimate (1 mois) 14,99 € 17,99 € Oui

Comme le précise une FAQ sur le site officiel, ces changements sont effectifs dès ce mercredi 10 juillet 2024 pour les nouveaux membres. Les abonnés actuels seront concernés à partir du 12 septembre.

Par ailleurs, si vous comptez utiliser des codes pour continuer à utiliser le Xbox Game Pass for Console, la durée maximale pouvant être accumulée sera limitée à 13 mois à partir du 18 septembre prochain. Si vous avez plus sur votre compte, il n'y aura aucun impact à ce moment-là.

Pour le moment, vous pouvez encore vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount, alors profitez-en pendant que cela est encore possible.

