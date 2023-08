Rokid Max : les nouvelles lunettes connectées AR low cost que nous attendions tant ?

Il est vrai (encore aujourd'hui), certains ne franchissent pas la barrière des technologies immersives pour deux points essentiels : premièrement, le fait d'être coupé du monde effraie (Apple l'a bien compris), d'autant plus s'ils ont des enfants/animaux à surveiller. Deuxièmement, le form factor des casques (même s'il tend à se réduire) est un frein à l'utilisation. À ce titre, des phrases telles que : « Tu me vois sincèrement en train de porter ça ? » sont monnaie courante. « Le jour où il suffira d'une simple paire de lunettes pour en profiter, je serais là. » Eh bien, à ces derniers nous serions tentés de répondre que la révolution est déjà à portée de vue !

Présentation des Rokid Max



Rokid Max, retenez bien ce nom, car il risque de marquer fortement les esprits. Et pour cause, avec ce dispositif, il est possible d'obtenir un écran de 215 pouces jusqu'à une distance de 6 mètres et de visionner aussi bien vos films (ou jeux) en 2D qu'en 3D.

L'interface peut se piloter soit via une box Android dédiée en forme de télécommande appelée Rokid Station, soit par la voix (Google Assistant) ou par (certains) smartphones compatibles (voir la vidéo en page 2) via l'application Rokid Air.

Android oblige, toutes vos applications mobiles pourront fonctionner dessus, permettant alors de profiter de vos jeux sur grand écran, des services de streaming vidéo, des plateformes de cloud gaming et computing, voire de votre propre PC via la fonction diffusion de ce dernier.

Il existe des accessoires permettant de diffuser le signal audio/vidéo de vos consoles de jeu à travers les lunettes :

L'Apple Vision killer ?





Comme pour l'ordinateur spatial d'Apple, l'entreprise souhaite remplacer votre ordinateur personnel et elle a toutes les chances de réussir son pari si l'affichage tient la route. Les Rokid Max sont vendues en bundle avec la Rokid Station à 529 $ (précommande), tandis que les lunettes seules coûtent 439 $. Cela peut paraître cher, mais infiniment moins que la solution d'Apple, qui rappelons-le, avoisine les 4 000 euros, mais incorpore un véritable Mac à l'intérieur !





Toutefois, nous émettons une réserve concernant la qualité de l'affichage des Rokid Max. Ayant pu nous essayer à l'HoloLens 2, le champ de vision restreint et les aberrations chromatiques (effet arc-en-ciel) de ce dernier nous avaient laissé sur notre faim. Le champ de vision était d'ailleurs tellement faible qu'un pan de l'image était nécessairement coupé. Espérons qu'il en soit autrement pour les Rokid Max.

Rendez-vous à la page suivante pour connaître les spécificités du bundle Rokid Max/Rokid Station.