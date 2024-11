Steam Deck OLED : Valve dévoile un nouveau modèle en édition limitée, quoi de neuf ?

Avec son Steam Deck, Valve a lancé une mode, celle des PC portables ayant la forme d'une console. De nombreux modèles ont vu le jour chez d'autres constructeurs, que ce soit le ROG Ally d'ASUS, le Claw de MSI ou encore le Legion Go de Lenovo. Valve, de son côté, a amélioré son Steam Deck avec une version OLED, mais il dévoile cette semaine un nouveau modèle.

Bon, sans surprise, il ne s'agit pas d'un Steam Deck plus puissant, Valve a encore répété récemment qu'il proposera un modèle amélioré seulement lorsque le bon technologique sera significatif. Non, la firme de Gabe Newell dévoile cette semaine le Steam Deck OLED blanc en édition limitée. C'est le même que le Steam Deck OLED noir, mais avec un revêtement blanc et des touches grises, un joli produit équipé d'un SSD de 1 To et livré avec un étui exclusif et un tissu microfibre blancs.

C'est bien joli, mais il faudra débourser 719 € pour s'offrir ce Steam Deck OLED blanc, soit 40 € de plus que la version noire. Les commandes seront ouvertes le 19 novembre prochain à minuit, Valve précise qu'un seul exemplaire sera disponible par compte et il faudra avoir effectué un achat sur Steam avant novembre 2024 pour être éligible. La firme tente de contrer les scalpers à sa manière, mais elle ne précise pas combien de Steam Deck OLED blanc seront disponibles.

