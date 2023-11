Steam Deck 2 : avec l'annonce du modèle OLED, quid d'une prochaine génération ?

Source: Valve via Bloomberg, IGN et Eurogamer

À la surprise générale, Valve a annoncé un Steam Deck OLED ce jeudi soir, un modèle amélioré sur bien des points de sa console portable, à commencer par son écran. Les joueurs se demandaient précédemment si un Steam Deck 2 verrait le jour et le concepteur Pierre-Loup Griffais avait alors répondu en septembre qu'il ne pensait pas ça possible dans l'immédiat pour plusieurs raisons, dont le souci d'avoir des performances fixes. Eh bien, avec l'annonce du moment, la question se pose d'autant plus et plusieurs réponses apparaissent déjà du côté de nos confrères anglophones.

Pour commencer, Jason Schreier de Bloomberg a eu droit à une réponse positive de la part du designer de produit Lawrence Yang, qui a déclaré que lui et son équipe vont bien travailler sur un Steam Deck 2, qui disposera d'une amélioration de puissance « next-gen », mais ne sera pas disponible avant deux ou trois ans. Valve est donc pleinement investi et ne compte pas lâcher sa console portable de sitôt.

Pour autant, tous les membres du personnel de Valve ayant rencontré des journalistes ne sont pas aussi optimistes, puisque du côté d'IGN, le designer Jay Shaw a tenu un discours similaire aux précédentes déclarations de septembre.

Je ne sais pas. Cela prendra un moment. Je pense que ça va prendre un bon moment. Nous n’avons aucune sorte de date fixée. Je pense que nous allons attendre que la technologie se présente d'une manière que nous trouvons intéressante et que l'équipe ait vraiment envie de faire ce grand saut. Nous sommes très, très, très fiers de cette version du Steam Deck et la voilà. C’est celui dont nous sommes le plus satisfaits et nous pensons que les clients le seront aussi. Nous pensons donc au Steam Deck 2 à tout moment, mais je pense que nous sommes tellement satisfaits ici que c'est vraiment le genre de haut de gamme de ce que nous voulions faire.

Chez Eurogamer, l'ingénieur Yazan Aldehayyat évoque lui le fait de pouvoir proposer « plus de performances dans la même enveloppe de puissance », ajoutant que ce n'est pas possible actuellement en termes de technologies. Vous l'aurez compris, il faudra se montrer patient avant qu'un Steam Deck 2 soit mis en vente. Au moins, les futurs acheteurs du Steam Deck OLED peuvent être rassurés.

