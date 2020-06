The Last of Us Part II : un patch day one de 4 Go avec un Mode Photo et plus encore

Même si le lancement de The Last of Us Part II a été reporté à cause du COVID-19, son développement n'a pas été spécialement retardé. Ainsi, le projet est gold et prêt à l'emploi depuis début mai, permettant aux développeurs d'apporter retouches et améliorations depuis lors. C'est donc sans surprise qu'ils déploieront un patch day one pour optimiser l'expérience.

Comme le rapporte GearNuke, une mise à jour 1.01 de 4 Go est déjà disponible pour les chanceux ayant déjà l'exclusivité PS4 à la maison, et sera téléchargeable dès le lancement commercial. Elle apporte plusieurs fonctionnalités, à savoir :

Un mode Photo ;

Une galerie de concept arts ;

Une galerie de modèles 3D ;

Des améliorations et corrections générales ;

Davantage d'options d'accessibilité.

D'ailleurs, si vous voulez connaître les options d'accessibilité de The Last of Us Part II, elles ont été intégralement détaillées hier. Pour ce qui est des détails sur le mode Photo, Naughty Dog communiquera peut-être sur le sujet d'ici la date de sortie du 19 juin 2020, car le sujet n'a pas encore été évoqué publiquement.

