The Last of Us Part II est gold, Neil Druckmann rassure les joueurs quant aux leaks

À la base, The Last of Us Part II aurait dû voir le jour en février, mais les aléas du développement ont fait qu'il avait été repoussé au 29 mai 2020. Le COVID-19 est ensuite passé par là, obligeant Naughty Dog à décaler le lancement au 19 juin sur PS4.

Même s'il reste encore plusieurs étapes logistiques à contourner, le développement a bien avancé ces dernières semaines pendant le confinement. Le directeur Neil Druckmann a d'ailleurs fait part d'une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, en annonçant que, joie, The Last of Us Part II est gold ! Le titre est désormais prêt à être envoyé aux presses pour être diffusé à l'international dans les semaines qui viennent, alors que les dernières retouches en vue d'un éventuel patch day one vont avoir lieu.

Neil Druckmann tient au passage à remercier ses équipes pour leur travail fourni à tous les niveaux du projet, alors qu'il vient de terminer à nouveau une partie la larme à l'œil. Il a aussi tenu à adresser un message pour les personnes ayant été victimes des récents leaks autour de l'exclusivité.

La dernière chose que je dirais, c'est ce que peu importe ce que vous avez vu, entendu ou lu, rien ne se compare à jouer à ce jeu du début à la fin. C'est un jeu vidéo, il est fait pour être joué.

Cela ne retirera pas le spoil dont ont été victimes certains, mais l'intention est là. Il n'y a maintenant plus qu'à s'armer de patience : la date de sortie de The Last of Us Part II, la bonne cette fois, c'est pour le 19 juin 2020. Neil Druckmann termine d'ailleurs en disant que Naughty Dog aura « bien plus pour nous très bientôt », l'activité médiatique du titre devrait donc prochainement reprendre pour nous guider jusqu'au lancement.

