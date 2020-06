BON PLAN sur The Last of Us Part II : où le trouver pas cher ? #NePayezPasVosJeux70Euros

Toujours dans l'esprit de notre quête contre le jeu cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot), nous avons fureté dans les divers magasins physiques, ainsi qu'en ligne, pour avoir une idée du prix auquel The Last of Us Part II est vendu un peu partout. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des prix dans les diverses enseignes où nous avons trouvé le jeu en version physique.

Pour l'édition standard, c'est Carrefour qui tire son épingle du jeu avec non seulement le prix le plus bas, mais en plus un bon d'achat de 10 € qui est offert. Côté goodies, la Fnac propose un lenticulaire aux couleurs du jeu (et 20 € en chèques cadeaux pour les membres adhérents), tandis qu'Amazon dispose d'une édition avec un steelbook exclusif. À noter que l'édition collector est en rupture à de nombreux endroits. Si vous la voulez, ne trainez pas !

En espérant que nos recherches vous soient utiles, et si par hasard vous trouvez d'autres offres à partager avec nous, les commentaires sont à votre disposition pour le faire savoir.