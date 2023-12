BON PLAN : déjà une promo pour The Last of Us Part II Remastered en précommande

Trois ans après avoir sorti The Last of Us Part II sur PlayStation 4, un jeu sublime qui tirait pleinement parti de la console de salon de Sony, Naughty Dog va lancer... une version remastérisée. Une mise à jour sera disponible contre 10 € si vous avez déjà le jeu PS4, mais sinon, eh bien le titre sera vendu 49,99 €.

Heureusement, le jeu bénéficie déjà d'une réduction pendant sa période de précommande. The Last of Us Part II Remastered est affiché à 39,99 € chez Leclerc. De quoi découvrir la suite des aventures d'Ellie et Joel sans trop débourser trop.

The Last of Us Part II Remastered apporte toute une gamme de nouvelles fonctionnalités, de modes de jeu et d'améliorations techniques qui vous permettront de découvrir l'histoire poignante d'Ellie et Abby de la meilleure des manières. Cinq ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joel ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre parmi une communauté prospère de survivants leur a permis de trouver paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés ainsi que des autres survivants. Lorsqu'un violent évènement vient rompre cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques qu'émotionnelles.

Si vous voulez savoir toutes les nouveautés et améliorations que proposera The Last of Us Part II Remastered, tout est résumé dans notre récapitulatif.