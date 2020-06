The Last of Us Part II : plus de 60 paramètres pour gérer la difficulté et l'accessibilité présentés en vidéos

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement de The Last of Us Part II, et Naughty Dog a pourtant encore quelques petits détails à nous donner sur le projet. Il vient ainsi de faire un gros point sur les paramètres d'accessibilité qui donneront l'occasion au plus grand nombre de s'essayer à l'exclusivité PS4.

Il y aura ainsi plus de 60 options sur lequel le joueur pourra influer : paramétrage des boutons sur la manette, déclenchements d'interaction avec une pression courte ou longue, aide à la visée, aide au ramassage d'objets, choix des couleurs du HUD, filtres visuels, activation d'un zoom via le pavé tactile, gestion de la motion sickness, agrandissement des sous-titres, transcription des textes à l'oral... La liste est longue, et disponible en anglais à cette adresse, avec à chaque fois plusieurs critères sur lesquels jouer. Pour aller plus rapidement, des paramétrages prédéfinis seront disponibles, notamment pour les déficients visuels, auditifs ou moteurs.

Vous pouvez aussi retrouver un point sur la difficulté, avec six niveaux : Très Facile, Facile, Moyen, Difficile, Survivant et Personnalisé. La dernière permet tout simplement d'agir sur le joueur, les ennemis, les alliés, la discrétion et les ressources en leur attribuant un degré de difficulté parmi les cinq principaux.

Bref, vous pourrez vivre The Last of Us Part II comme bon vous semble à compter du 19 juin 2020. Vous pouvez découvrir quelques-unes des fonctionnalités paramétrables en page suivante.

