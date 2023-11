Naughty Dog (The Last of Us) : encore un départ qui va décevoir les fans

C'est la crise chez Naughty Dog. Le studio, réputé ces dernières années pour les Uncharted et The Last of Us, développe depuis un moment déjà un jeu multijoueur live service dans l'univers de TLOU, ce qui n'emballe pas des masses les fans, le projet serait même à l'arrêt dans les locaux.

En interne, c'est la fête aux départs. Le co-président Evan Wells va abandonner le studio à la fin de l'année, des licenciements ont eu lieu et dès maintenant, nous apprenons que le responsable de la technologie Christian Gyrling vient de quitter Naughty Dog. Un nom évidemment peu connu des joueurs, mais son travail était conséquent tant le studio brille par ses jeux à la réalisation technique incroyable. Christian Gyrling avait passé plus de 17 ans chez Naughty Dog, il est immédiatement remplacé par Travis McIntosh, jusqu'ici directeur de la programmation et dans le studio depuis 19 ans.

C'est donc encore une page qui se tourne dans l'histoire de Naughty Dog, en espérant que le départ de Christian Gyrling ne va pas se répercuter sur les réalisations techniques des prochaines productions du studio.

