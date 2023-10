Naughty Dog licencie, de très mauvaises nouvelles pour le jeu multijoueur The Last of Us

Naughty Dog est connu pour Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted et plus récemment The Last of Us, qui fêtait tout récemment ses dix ans. Malheureusement, le studio n'a rien évoqué concernant ses futurs projets, à savoir un titre solo et un épisode de The Last of Us en multijoueur.

Et si Naughty Dog est silencieux, c'est visiblement car en interne, les choses ne vont pas bien. D'après Kotaku, le studio aurait licencié au moins 25 développeurs, principalement dans le secteur de l'assurance qualité, mais aussi du côté des artistes et de la production. Aux dernières nouvelles, Naughty Dog comptait environ 400 employés. Les 25 personnes concernées par cette vague de licenciement seront remerciés à la fin du mois et le studio leur demande de garder le silence.

Par ailleurs, une source de Kotaku affirme que le développement du jeu multijoueur The Last of Us est au point mort, mais le titre n'est pas annulé. Cela fait directement écho à un ancien article de Bloomberg qui avait eu vent de mauvais retours sur le projet avant l'été, Bungie (racheté par Sony car spécialiste des jeux live service) n'avait pas été emballé par le projet dans son état actuel. Apparemment, tout cela s'est empiré depuis ces derniers mois...

Il se passe donc beaucoup de choses chez Naughty Dog actuellement, son co-président Evan Wells va quitter le studio en fin d'année, et tout récemment, c'est Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment qui a longtemps porté les jeux live service vers l'avant, qui a annoncé son départ. Il faudra patienter plusieurs mois pour voir comment tout cela va évoluer du côté de chez Sony/PlayStation et Naughty Dog.

Vous pouvez retrouver The Last of Us Part II à partir de 32,96 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.